Držáky na telefony do auta: Vybrali jsme ty nejlepší do 500 Kč (2024)

Pokud vlastníte automobil s podporou Android Auto, držák na telefon už nejspíš nepotřebujete. Stále je ale v provozu mnoho aut, která držák na telefon potřebují a my se podíváme na zajímavé kousky, které můžete koupit. Jako limit jsme nastavili cenu 500 Kč.

Držák na telefon je třeba nějakým způsobem připevnit k vozu. Nabízí se několik řešení. Některé držáky sází na lepidlo, a to buď přímo na palubní desku a nebo na přední sklo. Výhodou toho řešení je stabilita (pokud se použije kvalitní lepidlo a postupujete dle návodu), nevýhodou obtížná změna umístění nebo výměna za jiný model. Na sklo je možné držák připevnit i pomocí přísavky. To je jednodušší a rychlejší varianta, která umožňuje také snadné odebrání držáku beze stop. Nevýhodou je menší přilnavost, držák může občas upadnout. Další variantou je umístění do mřížky ventilátorů. Jak si ale ukážeme v našem výběru, fantazii výrobců se ale meze nekladou.

Při umístění držáku na telefon zohledněte návrh interiéru vašeho vozu. Držák ani telefon včetně případného napájecího kabelu nesmí v žádném případě stát v cestě airbagu, jinak by se z nich mohla stát doslova smrtící zbraň! Také při umístění na sklo nebo na horní stranu palubní desku by telefon neměl zabraňovat výhledu z auta.

Držák do cigaretového zapalovače

Tento držák na telefon využívá pro uchycení cigaretový zapalovač. Pokud nekouříte, můžete zkusit toho neobvyklé místo k uchycení telefonu využít. Držák funguje zároveň jako nabíjecí adaptér. Škoda jen, že neumí i bezdrátové nabíjení, takto budete muset kolem husího krku tahat další kabel.

Vzhledem k umístění do zapalovače nebude tento držák vhodný do každého vozu. Některé mají totiž zapalovač umístěný nevhodně, například až za řadící pákou. Navíc v některé kombinace slotu pro zapalovač a adaptéru se nevyznačují mechanickou spolehlivostí. Toto doporučení má tedy dva háčky. Pokud je ale váš vůz pro toto řešení vhodný, mohlo by se jednat o zajímavé řešení.

Cena: 220 Kč

Swissten S-GRIP G1-AV3

Tento držák se spoléhá na tradiční uchycení do větrací mřížky. Disponuje kloubovou otáčivou hlavicí, která umožňuje nastavení telefonu do prakticky libovolného úhlu. Držák disponuje také výřezem pro napájecí kabel.

Tento držák zvládá telefony o maximální šířce 65 mm. Chlubí se možností manipulace jednou rukou, moderním designem a stabilitou.

Cena: od 188 Kč

AlzaPower Holder

Alza má v nabídce hned dva držáky, jeden s označením AlzaPower Holder ACS100 a druhý AlzaPower Holder ACC200. Rozdíl je ve způsobu uchycení. Zatímco ACS100 se připevňuje na palubní desku nebo na sklo, ACC200 namontujete do ventilační mřížky.

Podle recenzí drží ACS100 skvěle na skle, ale na palubní desce už to tak slavné není. U verze ACC200 kupující naopak zmiňují nestabilitu pouze v několika málo případech, kdy tvar mřížky jednoduše není kompatibilní s tímto způsobem uchycení.

Čelisti jsou umístěny poměrně vysoko, takže vezměte v potaz také umístění ovládacích tlačítek na vašem telefonu. U nevhodné kombinace by se mohlo stát, že čelisti držáku budou telefon vypínat nebo měnit hlasitost.

Cena: 299 Kč (ACS100, ACC200)

Swissten S3-HK

Tento držák na telefon se připevňuje přísavkou na sklo. Disponuje pak husím krkem o délce 36 centimetrů. Kromě toho je v balení extra kotvící prvek na palubní desku, který zvyšuje stabilitu celého mechanismu.

Husí krk lze otáčet do všech směrů a navíc je ukončen kloubem, který umožňuje natočení telefonu. Maximální rozpětí čelistí je 85 mm. Nosnost výrovce neuvádí. Tento držák je vhodný hlavně do větších aut jako jsou SUV nebo nákladní vozy, kde využijete delší husí krk.

Cena: od 220 Kč

Baseus Metal Age Gravity SUYL-J01

Tento držák na telefon velice zaujal způsobem uchycení. Pokud má váš vůz CD přehrávač, můžete držák upevnit pod výsuvný držák CD. Do štěrbinových přehrávačů jej umístit nepůjde.

Zajímavé je i to, jak je uchycen v držáku telefon. Telefon stačí do držáku položit a o zbytek se postará gravitace. Výrobce se chlubí silnou svorkou, která zajišťuje stabilitu a bezpečnost telefonu i na velmi náročné cestě.

Baseus Metal Age Gravity univerzális CD meghajtóba erősíthető autós telefontartó (SUYL-J01)

Držák je kompatibilní s telefony o šířce 65 – 90 mm a tloušťce do 13 mm.

Cena: od 187 Kč

Joyroom JR-ZS259

Další držák na telefon s netradičním uchycením. Tento držák je vhodný do aut se sníženým čelním sklem, kde není moc místa pro uchycení držáku. Pokud máte ale volný držák nápojů, máte vyhráno. Podle majitelů je tento držák vhodný spíše pro menší mobily.

Pro montáž potřebujete v autě otvor pro nápoj o rozměrech 63 – 93 mm. Držák je vhodný pro telefony s úhlopříčkou 4,7 – 6,7″.

Cena: od 132 Kč

Jaké uchycení držáku na telefon vám nejvíc vyhovuje?