Společnost Teclast právě představila velice levný tablet Teclast P25. Ten vychází na Alixpressu na 119 dolarů, přičemž poštovné je zdarma. To je v přepočtu asi 2 600 korun, což je na poměry tabletů opravdu nízká částka. Co za ni ale dostaneme?

Teclast P25 představen

Určitě zaujme fakt, že za tuto cenu dostaneme kovové unibody tělo. Přední stranu pokrývá 10,1″ displej s poměrem stran 16:10 a rozlišením 1280 x 800 pixelů, což nám ve výsledků dává hodnotu 149 ppi. To není nikterak skvělá hodnota, avšak na základní používání by to nenáročného uživatele nemělo rušit. Aby Teclast srazil cenu co nejníž, musel se uchýlit k poměrně zásadnímu kroku. Namísto Qualcommu či MediaTeku totiž všadil na neznámého výrobce čipsetů Allwinner, konkrétně s označením A133. Ten disponuje čtyřmi jádry Cortex-A53 a taktem 1,5 GHz. Dopomáhají mu 2 GB RAM a 32GB úložiště, což je málo.

Naštěstí jej lze ale rozšířit přes microSD kartu. Systémem je pak Android 11. Samozřejmostí je přítomnost Bluetooth, ačkoliv ve starší verzi 4.2 a Wi-Fi. Bohužel na mobilní data můžeme zapomenout. Na zadní straně se nachází jediný 5MPx fotoaparát, pro videohovory poslouží přední 2MPx selfie kamerka. Naopak ale potěší přítomnost audio jacku či stereo reproduktorů. O výdrž se pak stará poměrně malá 5 000mAh baterie.

Pokud vás tedy tablet (nebo spíše jeho cena) zaujal, můžete si jej koupit na Aliexpressu za 119 dolarů (2 600 korun). Pokud byste chtěli můžete si k němu pořídit také klávesnici za dalších 10 dolarů (220 korun) dokoupit klávesnici.

Co na tento levný tablet říkáte?

Zdroj: xiaomitoday