K čemu bude Tečka po covidu? Toto je jedna možnost

Zatímco jsme stále zamotaní do nepříjemné situace kolem šíření a řádění koronaviru, aplikace Tečka od svého spuštění dál plní úlohu pomocníka, který zejména při návštěvách veřejných míst prokazuje v rámci aktuálních nařízení a definic bezinfekčnost osob. Občas bezproblémově, jindy s výrazným klopýtáním. Účel se každopádně zatím nemění. Jak ale čas plyne a současně jsou na provoz Tečky, čTečky a celé Chytré karantény vynakládány nemalé prostředky, nabízí se otázka, co s touto aplikací bude, až ji nebude plně zaměstnávat evidence spojená s Covid-19. Jenu z variant přinesla diskuze na Twitteru.

Dobrý den, ano. Je to jedna z variant, že Tečka po skončení Covidu 🙏 bude fungovat jako očkovací průkaz. — NAKIT (@NAKIT_sp) January 12, 2022

“Proč nedigitalizujeme celý očkovací průkaz? Tetanovka, cestovní očkování, pneumokoky… Proč to vše nenahrát do Tečky?” zeptala se Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT), která aplikaci vyvíjí a udržuje, uživatelka @BaroneTereza. Autoři Tečky na její otázku odpověděli. A to pozitivně. Jednou ze zamýšlených variant je skutečně přepracování aplikace do podoby digitálního očkovacího průkazu v mobilu. Uvidíme, zda se touto cestou vývojáři skutečně vydají.

Jak vám vyhovuje aplikace Tečka a její možnosti?