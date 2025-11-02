TOPlist

Nejlepší soundbar za 2,5 tisíce! TCL S55HE umí Dolby Atmos a loni stál přes 7 tisíc

  • Soundbar TCL S55HE je na Alza.cz v Black Friday akci za 2 490 Kč – historicky nejnižší cena
  • Loni při uvedení na trh stál 7 490 Kč, běžná cena se letos usadila kolem 5 tisíc korun
  • Jde o 2.1 systém s bezdrátovým subwooferem, podporou Dolby Atmos a HDMI eARC připojením

2.11.2025 18:00
tcl soundbar webp

Black Friday přináší zajímavou slevu na soundbar TCL S55HE, který na Alza.cz klesl na 2 490 Kč. Jde o výrazný propad – loni při uvedení na trh stál 7 490 Kč, letos se cena ustálila kolem 5 tisíc korun. Teď je levnější než kdy jindy. Není to top tier produkt, ale pokud vás štve zvuk z televizních reproduktorů a nechcete utrácet desítky tisíc, tohle je férová nabídka.

Cena klesla o 67 %, lepší už nebude

TCL S55HE vstoupil na český trh loni s cenou 7 490 Kč. Postupně cena klesala a letos se ustálila kolem 5 tisíc korun, což už byla slušná hodnota. Aktuální Black Friday sleva na 2 490 Kč je ale něco jiného – jde o 67% pokles oproti původní ceně a historicky nejnižší nabídka. Za tuhle částku se prostě těžko hledá konkurence s podobnou výbavou.

Za běžnou cenu 5 tisíc korun by to byla průměrná volba. Ale za polovinu? To už je zajímavý poměr cena-výkon, zvlášť pokud hledáte základní upgrade televizního ozvučení bez velkých ambicí.

Co vlastně dostanete za 2 490 Kč

TCL S55HE je 2.1 systém – soundbar s celkovým výkonem 100 W a bezdrátový subwoofer o výkonu 120 W. To je klíčová výhoda oproti televizním reproduktorům, kde basy prakticky neexistují. Subwoofer je podle uživatelských recenzí překvapivě dobrý na svou velikost, i když nejde o žádnou akustickou bombu.

Soundbar podporuje Dolby Atmos a DTS Virtual:X, což zní efektně, ale realita je prostější – jde o virtuální prostorový zvuk ze 2.1 systému, ne o fyzické výškové reproduktory. Funguje to? Ano, lepší než stereo z TV. Je to jako v kině? Ne. A to je v pořádku, za tuhle cenu to nikdo nečeká.

Připojení zvládá přes HDMI 2.0 s eARC, což znamená ovládání jedním ovladačem a automatické zapnutí soundbaru při spuštění televize. Alternativně funguje optický kabel nebo Bluetooth pro streamování hudby z telefonu. V aplikaci TCL Home si můžete nastavit basy, výšky a vybrat zvukové režimy podle obsahu (filmy, hudba, hry).

Pro koho to dává smysl

TCL S55HE není pro audiofily. Pokud hledáte referenční zvuk, musíte sáhnout výš – a to cenově hodně výš. Tohle je soundbar pro lidi, kteří:

  • Chtějí výrazně lepší zvuk než z TV, ale nemají rozpočet 10-20 tisíc
  • Ocení snadné zapojení a ovládání (HDMI eARC je tu klíčové)
  • Nepotřebují dokonalost, stačí jim solidní vylepšení pro filmy a seriály
  • Mají menší až střední obývák (uživatelé zmiňují, že na 30 m² to funguje dobře)
Podle recenzí na Alza.cz jsou zákazníci za původní cenu 5-7 tisíc spíše rozpačití, ale za akční ceny kolem 3 tisíc výrazně spokojenější. Jeden uživatel to shrnul výstižně: „Za skoro 8k bych opravdu čekal malinko víc. Celkový zvuk je však čistý.“ Za 2 490 Kč je tenhle argument neplatný – v tomto segmentu prostě lepší poměr nenajdete.vize.

Verdikt: lepší než TV reproduktory, horší než dražší soundbary

TCL S55HE za 2 490 Kč je typický kompromis. Nedostanete dokonalý zvuk, basy ani prémiové zpracování. Dostanete ale funkční 2.1 systém s bezdrátovým subwooferem, Dolby Atmos podporou a snadným ovládáním, který je výrazně lepší než jakékoliv televizní reproduktory (pokud se nebudeme bavit o televizi za vyšší desítky tisíc).

Black Friday sleva platí na Alza.cz, kde má soundbar stovky recenzí s průměrným hodnocením kolem 4,5 hvězdičky. Pokud váháte, přečtěte si tam uživatelské zkušenosti – lidé tam píšou docela upřímně, včetně negativ.

Co říkáte na tento soundbar?

