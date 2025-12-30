Oblíbený soundbar TCL zase zlevnil pod 2 tisíce! Má Dolby Atmos a výkon až 100 W Hlavní stránka Zprávičky Soundbar TCL S45HE s výkonem 100 W a podporou Dolby Atmos stojí nyní 1 984 Kč s kódem VYPRODEJ20 Nabízí HDMI s eARC, Bluetooth, AI ladění zvuku a několik zvukových režimů pro různý obsah Původní cena činila 4 990 Kč – v balení je navíc 6měsíční předplatné SledsovaniTV v hodnotě 1 500 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.12.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Pokud vás štve zvuk z vaší televize a máte na upgrade jen dva tisíce, máme dobrou zprávu. Soundbar TCL S45HE spadl na historické minimum. Loni stál 4 990 Kč, běžně se prodává za 2 500 Kč, nyní ho na Alze seženete za 1 984 Kč po zadání kódu VYPRODEJ20. Není to žádný zázrak – jde o entry-level soundbar bez subwooferu. Ale za necelé dva tisíce je to prostě nejlepší, co seženete. Co dostanete za 1 984 Kč TCL S45HE je kompaktní 2.0 soundbar s výkonem 100 W. To znamená dva reproduktory (levý a pravý kanál) bez samostatného subwooferu. Pro srovnání – většina levnějších televizí má výkon reproduktorů kolem 20–40 W, takže jde o znatelné zlepšení. Soundbar má elegantní kartáčovanou povrchovou úpravu s ochranou proti otiskům prstů. Soundbar podporuje Dolby Atmos a DTS Virtual:X, což zní působivě, ale je potřeba upřesnit: jde o virtuální prostorový zvuk. Soundbar nemá fyzické výškové reproduktory, takže prostorový efekt simuluje softwarově. Není to to samé jako skutečný 5.1 systém, ale pro malý pokoj to postačí. Zajímavé funkce TCL do soundbaru nacpalo několik funkcí, které byste v této cenové kategorii nečekali. AI Sonic-Adaptation analyzuje akustiku místnosti a přizpůsobí zvuk prostoru. K dispozici jsou specializované zvukové režimy pro film, hudbu, hry a sport – každý upravuje ekvalizér pro daný typ obsahu. Připojení k televizi řeší HDMI 2.0 s eARC, díky čemuž ovládáte hlasitost jedním ovladačem. Nechybí ani Bluetooth pro bezdrátové streamování z mobilu, optický digitální vstup a 3,5mm jack. Ovládat můžete přes aplikaci TCL Home, kde nastavíte i aktualizace firmwaru. TCL S45HE ZA 1 984 KČ Pro koho je soundbar vhodný? TCL S45HE cílí na zákazníky, kteří chtějí zlepšit zvuk televize za minimum peněz. Za necelé dva tisíce dostanete 100W výkon, Dolby Atmos (byť virtuální), HDMI eARC a Bluetooth. Na běžné sledování seriálů, zpráv a občasný film je to solidní volba. Bonusem je 6měsíční předplatné SledovaniTV v hodnotě 1 500 Kč zdarma. Hodnocení 4,5 z 5 od 69 zákazníků mluví jasně – za tuto cenu prostě nic lepšího neseženete. Soundbar je výrazné zlepšení oproti TV reproduktorům za minimální investici. KOUPIT TCL S45HE Pokud ale máte vyšší nároky na zvuk, sledujete hlavně akční filmy nebo chcete pořádné basy, šetřete dál a kupte soundbar se subwooferem. Entry-level modely mají svoje limity a TCL S45HE není výjimkou. Za 1 984 Kč však dostáváte maximum možného. Používáte soundbar, nebo vám stačí reproduktory v televizi? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy soundbar TCL Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 LIDL zase boduje. Má nejlevnější soundbar s Dolby Atmos v Česku Jakub Kárník 11.12.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024