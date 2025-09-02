TOPlist

Skvělý TCL soundbar s Dolby Atmos zlevnil na minimum! Nestojí ani 2,5 tisíce

  • Soundbar TCL S45HE je nyní na Alza.cz dostupný za pouhých 2 421 Kč s kódem ALZADNY10
  • Výkonný 100W soundbar s podporou Dolby Atmos nabízí mnohem lepší zvuk než vestavěné reproduktory v televizi
  • V balení získáte dárek v hodnotě 1 500 Kč – předplatné SledovaniTV na 6 měsíců zdarma

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
2.9.2025 20:00
Ikona komentáře 0
tcl soundbar sleva

Máte doma chytrou televizi, ale zvuk z jejích reproduktorů vás zkrátka nebaví? Pak máme skvělou zprávu – soundbar TCL S45HE je nyní na Alza.cz k dispozici za pouhých 2 421 Kč s použitím slevového kódu ALZADNY10. To představuje slevu více než 50 % oproti původní ceně 4 990 Kč z loňského června. Za tuto cenu získáte kvalitní 100W soundbar s podporou Dolby Atmos, který výrazně vylepší váš filmový a hudební zážitek.

Co nabízí TCL S45HE za tuto mimořádnou cenu?

TCL S45HE je kompaktní soundbar s výkonem 100 W, který výrazně převyšuje možnosti vestavěných reproduktorů v televizorech. Povrchová úprava s kartáčovaným povrchem a ochranou proti otiskům prstů dodává soundbaru elegantní vzhled, který se bude dobře vyjímat pod vaší televizí.

TCL S45HE

Mezi hlavní výhody patří podpora prostorového zvuku Dolby Atmos a DTS Virtual:X, které vám zprostředkují mnohem imerzivnější zážitek při sledování filmů a seriálů. I bez externího subwooferu nabízí překvapivě silné basy díky duálnímu basovému systému a technologii Bass Enhancement System.

ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ

Inteligentní přizpůsobení vašemu prostoru

Jednou z nejzajímavějších funkcí TCL S45HE je AI Sonic-Adaption, která pomocí umělé inteligence přizpůsobí zvuk vašemu prostoru. Soundbar dokáže analyzovat akustické vlastnosti místnosti a optimalizovat zvukový výstup tak, aby poskytoval nejlepší možný zážitek. V aplikaci TCL Home si navíc můžete zvolit vlastní „sweet spot“ – místo, kde bude zvuk znít nejlépe.

TCL S45HE nabízí několik specializovaných zvukových režimů pro různé typy obsahu. Filmový režim je optimalizovaný pro sledování filmů s důrazem na dialogy a prostorové efekty, hudební režim je pak vyladěný pro čistou reprodukci hudby s vyváženými frekvencemi. Nechybí ani herní režim zaměřený na rychlou odezvu nebo sportovní režim, jenž zdůrazňuje komentář a atmosféru na stadionech.

Univerzální konektivita pro všechna zařízení

TCL S45HE nabízí široké možnosti připojení. K dispozici je HDMI 2.0 s podporou eARC pro snadné propojení s televizorem pomocí jediného kabelu. Dále nechybí optický digitální vstup, 3,5mm jack a USB port pro přehrávání hudby z flash disku.

Pro streamování hudby z mobilních zařízení je k dispozici Bluetooth připojení, které umožňuje bezdrátové přehrávání z telefonu nebo tabletu. Soundbar nejlépe spolupracuje s televizory TCL, kde stačí jeden ovladač pro ovládání obou zařízení.

KOUPIT TCL S45HE NA ALZA.CZ

Co říkají uživatelé?

TCL S45HE získává na Alza.cz vynikající hodnocení 4,5 z 5 hvězdiček na základě 63 recenzí. Zákazníci vyzdvihují především výrazné zlepšení zvuku oproti televizním reproduktorům, snadné zapojení a výborný poměr cena/výkon.

Petr z Lovosic ve své recenzi píše: „Rozdíl oproti i celkem dobrým reproduktorům v TV je opravdu velký. Po aktualizaci firmwaru vše funguje bez problémů.“

Ondřej z Chabařovic doplňuje: „Sound bar má skvělý, čistý zvuk. Využívám hodně jako bluetooth reproduktor. Při zapnutí televize jede přes HDMI ARC, takže se hned sám přepne na TV.“

Martin z Domažlic oceňuje: „Neočekával jsem žádný zázrak a ve finále jsem příjemně překvapen. Když si pohrajete s nastavením výšek, basů a zvukových módů, tak dostanete velmi slušný zvuk.“

Praktické tipy pro používání

Několik uživatelů zmiňuje, že je vhodné provést aktualizaci firmwaru přes aplikaci TCL Home, což odstraní případné problémy s odpojováním nebo zpožděním. Aplikace také umožňuje vypnout hlasové oznámení, které někteří uživatelé považují za rušivé.

Pro nejlepší zážitek je doporučeno připojit soundbar k televizoru pomocí HDMI kabelu s podporou eARC. Získáte tak možnost ovládat hlasitost soundbaru přímo ovladačem od televize a zajistíte synchronizaci zvuku s obrazem.

TCL S45HE připojení
ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ

Bonus zdarma v hodnotě 1 500 Kč

Kromě mimořádné ceny získáte s TCL S45HE také předplatné SledovaniTV na 6 měsíců v hodnotě 1 500 Kč zdarma. Po registraci na www.sledovanitv.cz/tcl můžete začít sledovat desítky televizních kanálů včetně filmových, sportovních a dokumentárních.

Bezkonkurenční cena na českém trhu

S cenou 2 421 Kč na Alza.cz (s kódem ALZADNY10) představuje TCL S45HE aktuálně nejlevnější použitelný soundbar s podporou Dolby Atmos (ačkoliv pochopitelně pouze virtuálně) na českém trhu.

KOUPIT TCL S45HE NA ALZA.CZ

Pokud hledáte způsob, jak snadno a za rozumnou cenu výrazně vylepšit zvuk vaší televize, TCL S45HE za 2 421 Kč je jednoznačně nejlepší volbou. Kombinace 100W výkonu, podpory Dolby Atmos, inteligentního přizpůsobení prostoru a bonusového předplatného SledovaniTV z něj dělá nabídku, která se na trhu objevuje jen výjimečně.

⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob!

Co říkáte na možnost pořídit si kvalitní soundbar s Dolby Atmos za méně než 2 500 Kč?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
LIDL-soundbar-novinka-dolby-atmos-obývák-s-televizí-květina

LIDL zase boduje. Má nejlevnější soundbar s Dolby Atmos v Česku

Jakub Kárník
11.12.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024