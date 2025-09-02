Skvělý TCL soundbar s Dolby Atmos zlevnil na minimum! Nestojí ani 2,5 tisíce Hlavní stránka Zprávičky Soundbar TCL S45HE je nyní na Alza.cz dostupný za pouhých 2 421 Kč s kódem ALZADNY10 Výkonný 100W soundbar s podporou Dolby Atmos nabízí mnohem lepší zvuk než vestavěné reproduktory v televizi V balení získáte dárek v hodnotě 1 500 Kč – předplatné SledovaniTV na 6 měsíců zdarma Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 2.9.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Máte doma chytrou televizi, ale zvuk z jejích reproduktorů vás zkrátka nebaví? Pak máme skvělou zprávu – soundbar TCL S45HE je nyní na Alza.cz k dispozici za pouhých 2 421 Kč s použitím slevového kódu ALZADNY10. To představuje slevu více než 50 % oproti původní ceně 4 990 Kč z loňského června. Za tuto cenu získáte kvalitní 100W soundbar s podporou Dolby Atmos, který výrazně vylepší váš filmový a hudební zážitek. Co nabízí TCL S45HE za tuto mimořádnou cenu? TCL S45HE je kompaktní soundbar s výkonem 100 W, který výrazně převyšuje možnosti vestavěných reproduktorů v televizorech. Povrchová úprava s kartáčovaným povrchem a ochranou proti otiskům prstů dodává soundbaru elegantní vzhled, který se bude dobře vyjímat pod vaší televizí. Mezi hlavní výhody patří podpora prostorového zvuku Dolby Atmos a DTS Virtual:X, které vám zprostředkují mnohem imerzivnější zážitek při sledování filmů a seriálů. I bez externího subwooferu nabízí překvapivě silné basy díky duálnímu basovému systému a technologii Bass Enhancement System. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Inteligentní přizpůsobení vašemu prostoru Jednou z nejzajímavějších funkcí TCL S45HE je AI Sonic-Adaption, která pomocí umělé inteligence přizpůsobí zvuk vašemu prostoru. Soundbar dokáže analyzovat akustické vlastnosti místnosti a optimalizovat zvukový výstup tak, aby poskytoval nejlepší možný zážitek. V aplikaci TCL Home si navíc můžete zvolit vlastní „sweet spot“ – místo, kde bude zvuk znít nejlépe. TCL S45HE nabízí několik specializovaných zvukových režimů pro různé typy obsahu. Filmový režim je optimalizovaný pro sledování filmů s důrazem na dialogy a prostorové efekty, hudební režim je pak vyladěný pro čistou reprodukci hudby s vyváženými frekvencemi. Nechybí ani herní režim zaměřený na rychlou odezvu nebo sportovní režim, jenž zdůrazňuje komentář a atmosféru na stadionech. Univerzální konektivita pro všechna zařízení TCL S45HE nabízí široké možnosti připojení. K dispozici je HDMI 2.0 s podporou eARC pro snadné propojení s televizorem pomocí jediného kabelu. Dále nechybí optický digitální vstup, 3,5mm jack a USB port pro přehrávání hudby z flash disku. Pro streamování hudby z mobilních zařízení je k dispozici Bluetooth připojení, které umožňuje bezdrátové přehrávání z telefonu nebo tabletu. Soundbar nejlépe spolupracuje s televizory TCL, kde stačí jeden ovladač pro ovládání obou zařízení. KOUPIT TCL S45HE NA ALZA.CZ Co říkají uživatelé? TCL S45HE získává na Alza.cz vynikající hodnocení 4,5 z 5 hvězdiček na základě 63 recenzí. Zákazníci vyzdvihují především výrazné zlepšení zvuku oproti televizním reproduktorům, snadné zapojení a výborný poměr cena/výkon. Petr z Lovosic ve své recenzi píše: „Rozdíl oproti i celkem dobrým reproduktorům v TV je opravdu velký. Po aktualizaci firmwaru vše funguje bez problémů.“ Ondřej z Chabařovic doplňuje: „Sound bar má skvělý, čistý zvuk. Využívám hodně jako bluetooth reproduktor. Při zapnutí televize jede přes HDMI ARC, takže se hned sám přepne na TV.“ Martin z Domažlic oceňuje: „Neočekával jsem žádný zázrak a ve finále jsem příjemně překvapen. Když si pohrajete s nastavením výšek, basů a zvukových módů, tak dostanete velmi slušný zvuk.“ Praktické tipy pro používání Několik uživatelů zmiňuje, že je vhodné provést aktualizaci firmwaru přes aplikaci TCL Home, což odstraní případné problémy s odpojováním nebo zpožděním. Aplikace také umožňuje vypnout hlasové oznámení, které někteří uživatelé považují za rušivé. Pro nejlepší zážitek je doporučeno připojit soundbar k televizoru pomocí HDMI kabelu s podporou eARC. Získáte tak možnost ovládat hlasitost soundbaru přímo ovladačem od televize a zajistíte synchronizaci zvuku s obrazem. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Bonus zdarma v hodnotě 1 500 Kč Kromě mimořádné ceny získáte s TCL S45HE také předplatné SledovaniTV na 6 měsíců v hodnotě 1 500 Kč zdarma. Po registraci na www.sledovanitv.cz/tcl můžete začít sledovat desítky televizních kanálů včetně filmových, sportovních a dokumentárních. Bezkonkurenční cena na českém trhu

S cenou 2 421 Kč na Alza.cz (s kódem ALZADNY10) představuje TCL S45HE aktuálně nejlevnější použitelný soundbar s podporou Dolby Atmos (ačkoliv pochopitelně pouze virtuálně) na českém trhu.

KOUPIT TCL S45HE NA ALZA.CZ

Pokud hledáte způsob, jak snadno a za rozumnou cenu výrazně vylepšit zvuk vaší televize, TCL S45HE za 2 421 Kč je jednoznačně nejlepší volbou. Kombinace 100W výkonu, podpory Dolby Atmos, inteligentního přizpůsobení prostoru a bonusového předplatného SledovaniTV z něj dělá nabídku, která se na trhu objevuje jen výjimečně.

⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob!

Co říkáte na možnost pořídit si kvalitní soundbar s Dolby Atmos za méně než 2 500 Kč? 