TCL soundbar s Dolby Atmos zlevnil na 1 868 Kč. Lepší investice do zvuku televize za tuto cenu není

TCL S45HE je kompaktní 2.0 soundbar s výkonem 100 W, Dolby Atmos, DTS Virtual:X a duálním basovým systémem Původně 2 490 Kč, s kódem ALZADNY25 za 1 868 Kč — sleva 25 % Přes 2 000 prodaných kusů a 4,5/5 — za necelé dva tisíce výrazně lepší zvuk než z reproduktorů v televizi Jakub Kárník Publikováno: 13.4.2026 14:00

Soundbar za necelé dva tisíce, který výrazně zlepší zvuk průměrné televize. TCL S45HE je na Alze za 1 868 Kč s kódem ALZADNY25. Stowattpový výkon v kompaktním těle s kartáčovaným povrchem, podpora Dolby Atmos a DTS Virtual:X, HDMI s eARC a AI kalibrace zvuku pro vaši místnost. Uživatelé na Alze se shodují: za tuhle cenu je to jedna z nejlepších investic do domácího zvuku, jakou můžete udělat. Co za ty peníze čekat S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává pro každého, kdo chce výrazně lepší zvuk z televize bez investice do sestavy s externím subwooferem — na filmy, seriály i příležitostné hraní.⚠️ Zvažte, že 2.0 soundbar bez subwooferu nedodá hluboké dunivé basy a hlasové notifikace při změně režimů mohou být otravné (dají se ale po aktualizaci firmwaru vypnout).💡 Za 1 868 Kč dostanete 100W výkon, Dolby Atmos, DTS Virtual:X, HDMI eARC, Bluetooth, optiku, jack, USB, AI kalibraci a HDMI kabel v balení.

Co za ty peníze čekat Duální basový systém s dvěma nezávislými ozvučenými komorami vytváří překvapivě plný zvuk na 2.0 soundbar bez subwooferu. Uživatelé opakovaně potvrzují, že rozdíl oproti reproduktorům v televizi je „razantní" — dialogy jsou čistší, zvuk má prostorový charakter a basy jsou na tuhle cenovou kategorii slušné. Technologie Bass Enhancement System zvyšuje akustický tlak o 4 dB v rozsahu 60–90 Hz. Několik zvukových režimů (film, hudba, hra, sport, dialog) optimalizuje zvuk pro konkrétní obsah. Připojení přes HDMI eARC je ideální volba — soundbar se automaticky zapíná a vypíná s televizí a hlasitost ovládáte jedním ovladačem. Funguje s jakoukoli televizí, ale nejlépe s modely TCL díky přímé integraci a funkci Tutti Choral. AI Sonic-Adaption v aplikaci TCL Home přizpůsobí zvuk vaší místnosti. Bluetooth pro streamování z telefonu, montážní sada na zeď v balení. Jeden důležitý tip z recenzí: ihned po zapojení aktualizujte firmware přes aplikaci — odstraní to problémy se zpožděním zvuku a umožní vypnout otravné hlasové notifikace.

S čím počítat Je to 2.0 soundbar bez subwooferu — hluboké dunivé basy od něj nečekejte. Na filmy a seriály je to výrazné zlepšení, ale fanoušci basu budou chtít sestavu se subwooferem. Hlasitost přes některá připojení (Bluetooth, optika) skáče ve velkých krocích — přes eARC s ovladačem televize je to plynulejší. Napájecí kabel má jen metr, což komplikuje umístění. A občas se soundbar sám od sebe ozve, i když je televize vypnutá — aktualizace firmwaru většinu těchto problémů řeší.