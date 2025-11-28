Výborný soundbar TCL Q65H hodně zlevnil! Do Česka dorazil teprve nedávno, má vysoký výkon a umí Dolby Atmos Hlavní stránka Zprávičky TCL Q65H má na Alze Black Friday slevu: z 9 990 Kč na 6 490 Kč Jde o 5.1kanálový soundbar s 580W výkonem, bezdrátovým subwooferem a podporou Dolby Atmos a DTS:X Vyniká u filmů a her, ale u hudby spíš zklame Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.11.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Čínský výrobce TCL se proslavil televizory s neuvěřitelným poměrem cena/výkon. U soundbarů to ale není tak jednoznačné, avšak nedávno na český trh zamířily novinky včetně modelu TCL Q65H, který nyní během Black Friday klesá z původních 9 990 Kč na 6 490 Kč. 580W výkonu a bezdrátový subwoofer TCL Q65H je 5.1kanálový soundbar s celkovým výkonem 580 W, ke kterému patří bezdrátový aktivní subwoofer se 150W výkonem. Soundbar samotný měří přes metr na délku (105,4 cm), což z něj dělá ideální doplněk k 65″ nebo 75″ televizorům. Kovová konstrukce v černé barvě s titanově šedým akcentem působí prémiově a solidně. Uvnitř soundbaru najdete osm samostatných reproduktorů, z nichž dva na krajích používají speciální Ray•Danz technologii – jde o směrové reproduktory s 60° nakloněným kanálem, které mají rozšířit zvukovou scénu do stran. Subwoofer má 6,5″ měnič a připojuje se k soundbaru přes Bluetooth automaticky při zapnutí. Dolby Atmos bez výškových reproduktorů TCL Q65H podporuje Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus a DTS:X, ale na rozdíl od dražšího modelu Q75H nemá výškové reproduktory. To znamená, že sice dokáže dekódovat obklopující audio formáty, ale skutečný 3D efekt se zvukem přicházejícím shora nedostanete. CHCI TCL SOUNDBAR V AKCI V praxi to znamená, že při sledování filmů s Dolby Atmos dostanete širokou a silnou zvukovou scénu kolem sebe, ale efekty jako déšť, helikoptéry nebo exploze nad hlavou nebudou znatelné. Pro diváky, kteří chtějí skutečný 3D efekt, je tohle důležité omezení. Filmy a hry: tady soundbar exceluje Recenzenti se shodují, že TCL Q65H vyniká při sledování filmů a hraní her. Zvuk má dostatek síly i pro větší místnosti, dynamika je impozantní a speciálně akční scény s výbuchy, střelbou a intenzivním basem soundbar zvládá velmi dobře. Směrové reproduktory na stranách skutečně fungují – efekty ze stran místnosti jsou znatelné a přidávají prostorový efekt. TCL nabízí přednastavené zvukové režimy: Standard, Movie, Music, Game, Voice a Sport. V praxi fungují Movie a Sport režimy nejlépe pro filmový obsah, zatímco Game režim je optimalizovaný pro nízkou latenci při hraní na konzolích. Soundbar podporuje HDMI 2.1 s eARC, VRR (Variable Refresh Rate) a ALLM (Auto Low Latency Mode), což ocení majitelé PlayStation 5 nebo Xbox Series X – nízká latence zajišťuje, že zvuk je synchronizovaný s obrazem bez zpoždění. Hudba: největší slabina Tady přichází největší problém TCL Q65H. Při poslechu hudby soundbar zklamává. Recenzenti hlásí, že basy jsou přehnané, střední tóny chybí a celkový zvuk působí nevyváženě. To se projevuje hlavně u elektronické hudby nebo rocku, kde by měly být bicí a baskytara výrazné, ale zároveň kontrolované. CHCI TCL SOUNDBAR V AKCI Subwoofer má tendenci dodávat příliš energie i tam, kde by měl držet zkrátka, což vede k „boominess“ – dunivému efektu, který může být otravný. Umístění subwooferu blízko stěny problém ještě zhoršuje, takže pravděpodobně budete muset experimentovat s pozicí, abyste dosáhli přijatelného výsledku. Pokud plánujete soundbar používat primárně na poslech hudby přes Bluetooth nebo Spotify, zvažte raději jinou volbu. TCL Q65H je zkrátka designovaný pro filmový a herní zážitek, ne pro kritický poslech hudby. AI kalibrace a Tutti Choral pro TCL televizory TCL Q65H nabízí funkci AI Sonic-Adaptation, která pomocí aplikace TCL Home dokáže kalibrovat zvuk podle vaší místnosti. Pokud máte televizor TCL, můžete využít funkci Tutti Choral, která propojí reproduktory televize se soundbarem a vytvoří tak širší zvukovou scénu. Funguje to podobně jako Q-Symphony od Samsungu – televizor funguje jako centrální kanál pro dialogy, zatímco soundbar řeší zbytek zvuku. Ale pozor, ne všechny TCL televizory tuto funkci podporují, takže si to před koupí ověřte. Konektivita: HDMI, optika, Bluetooth TCL Q65H nabízí 2× HDMI 2.1 (jeden s eARC), optický digitální vstup, USB port a Bluetooth 5.3. Chybí zde 3,5mm jack analogový vstup a na rozdíl od dražšího Q75H také Wi-Fi připojení. Přes USB můžete přehrávat hudbu ve formátech MP3 a FLAC, což je užitečné, pokud máte hudební sbírku na flash disku. Bluetooth připojení funguje spolehlivě pro streamování z telefonu nebo tabletu. V balení pro český trh není HDMI kabel, takže si ho budete muset pořídit zvlášť. Najdete tam ale dálkový ovladač a montážní sadu na zeď. Ovládání a aplikace Na soundbaru jsou pět fyzických tlačítek: zapnutí, výběr vstupu, Bluetooth párování a hlasitost nahoru/dolů. Na rozdíl od dražšího Q75H nejsou gumová, ale plastová. LED displej na přední straně je čitelný a stmívatelný, takže neruší při sledování v noci. Dálkový ovladač je pohodlný a dobře zpracovaný. Aplikace TCL Home pro Android a iOS umožňuje pokročilé nastavení včetně kalibrace zvuku, ekvalizéru a volby zvukových režimů. Verdikt Za 6 490 Kč dostáváte soundbar, který výrazně vylepší zvuk při sledování filmů a hraní her. Solidní konstrukce, dostatečný výkon i pro větší místnosti, podpora Dolby Atmos a DTS:X, HDMI 2.1 s nízkou latencí – to vše je v této cenové kategorii zajímavá nabídka. CHCI TCL SOUNDBAR V AKCI Pokud hledáte soundbar primárně na filmy, seriály a hry, TCL Q65H v této slevě dává smysl. Pokud ale chcete univerzální řešení i na poslech hudby, zvažte raději něco jiného. Co říkáte na tuto slevu? 