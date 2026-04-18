Tablet s displejem, který vypadá jako papír. TCL NXTPAPER 14 zlevnil na 8 392 Kč — a pero i pouzdro jsou v ceně Hlavní stránka Zprávičky TCL NXTPAPER 14 je čtrnáctipalcový tablet s matným displejem, který simuluje papír — ideální parťák na čtení, poznámky i práci s dokumenty Původně 10 490 Kč, s kódem ALZADNY20 za 8 392 Kč — a v ceně je rovnou pouzdro i aktivní pero T-Pen Výkonem to není žádný bourák, ale kombinace velkého matného displeje, pera a pouzdra v balení dělá z tohoto tabletu docela unikátní nabídku Jakub Kárník Publikováno: 18.4.2026 16:00 Málokterý tablet se dokáže tak jednoznačně profilovat jako TCL NXTPAPER 14, který je nyní na Alze za 8 392 Kč po uplatnění kódu ALZADNY20 (původně 10 490 Kč). Jeho hlavním tahákem není ani výkon, ani fotoaparát — ale 14,3palcový matný displej, který dokáže svou povrchovou úpravou napodobit běžný papír. K tomu v ceně dostanete aktivní pero T-Pen i flipové pouzdro. Displej, kvůli kterému si ho lidé kupují S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte velký tablet primárně na čtení, zapisování poznámek, práci s dokumenty nebo třeba jako čtečku not — matný displej je prostě jiná liga.⚠️ Zvažte, že čip MediaTek Helio G99 je spíš průměrný — konkurence v podobném cenovém pásmu nabízí výrazně výkonnější hardware. Pro hry a náročný multitasking to není ideální volba.💡 Za 8 392 Kč dostanete 14,3″ displej s rozlišením 2400 × 1600, 256GB úložiště, 8 GB RAM, 10 000mAh baterii s 33W nabíjením, čtyři reproduktory a ono zmíněné pero i pouzdro v balení. Displej, kvůli kterému si ho lidé kupují Technologie NXTPAPER 3.0 je jednoznačně hlavním důvodem, proč tento tablet na trhu stojí za zmínku. Matná povrchová úprava se neleskne, což uživatelé v recenzích oceňují především při čtení venku — jeden z nich si ho pořídil jako digitální notovou složku a na ostrém slunci podle svých slov noty bez problémů přečte. Tablet nabízí tři režimy zobrazení — klasický barevný, režim barevného papíru pro komiksy a magazíny a konečně inkoustový režim, který imituje e-ink čtečku. Je ale férové zmínit, že někteří uživatelé si od něj slibovali zážitek blíž ke klasickým e-readerům a pocitově zklamaní byli — inkoustový papír od TCL není Kindle a třeba s čtečkou E INK ho nesrovnávejte. S čím počítat Srdcem tabletu je čipset MediaTek Helio G99, což je poctivě řečeno slabší stránka celého balíčku. V konkurenci v ceně kolem deseti tisíc dostanete tablety s výrazně výkonnějšími procesory — ať už z dílny Qualcommu nebo MediaTeku — a Helio G99 vás bude v náročnějších hrách nebo při intenzivním multitaskingu limitovat. Pro běžnou kancelářskou práci, čtení a video streaming ale stačí a uživatelé si na něj v podstatě nestěžují. Druhou výtkou, která se v recenzích opakuje, je uživatelské rozhraní nepřizpůsobené velkému displeji — podle jednoho recenzenta je mřížka ikon na tak obrovském tabletu zbytečně malá a systém působí spíš jako zvětšený telefon. Chybí taky slot pro paměťovou kartu a výstup pro sluchátka, což budou někteří postrádat. Naopak 10 000mAh baterie patří mezi to nejlepší, co v této kategorii najdete, a reverzní nabíjení z tabletu do telefonu je příjemný bonus. Čtyři reproduktory hrají podle uživatelů dost nahlas, ale bez pořádných hloubek — jeden recenzent je trefně popsal jako „trochu plechové". Láká vás matný displej na čtení a poznámky, nebo jste stále věrní klasickým e-inkovým čtečkám?