Obří QLED televize TCL pořádně zlevnila! Loni stála víc než dvojnásobek, má až 144 Hz a reproduktory ONKYO

98" TCL 98T8C je obří QLED 4K televize s 144 Hz v herním režimu, Dolby Vision a reproduktory ONKYO s Dolby Atmos
Aktuálně stojí 33 790 Kč místo 44 990 Kč (sleva 11 200 Kč, tedy 24 %)
Při loňském uvedení stála 74 990 Kč – současná cena je tedy méně než polovina původní launchové ceny

Adam Kurfürst
Publikováno: 6.3.2026 06:00

Televize s úhlopříčkou téměř 2,5 metru za cenu, za kterou běžně koupíte 65″ model od prémiové značky? Zní to jako omyl, ale není. TCL 98T8C se právě teď prodává za 33 790 Kč místo původních 44 990 Kč – a to je o více než 41 tisíc méně než při loňském uvedení na trh. K tomu navíc dostanete prodlouženou záruku a 6 měsíců SledovaniTV zdarma. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete skutečně kinosálový zážitek doma a máte dostatečně velkou místnost – 98 palců je kategorie, kde se televize mění v domácí kino.⚠️ Zvažte, pokud nemáte minimálně 3,5–4 metry pozorovací vzdálenosti nebo nemáte dostatek pomocníků na instalaci – televize váží přes 40 kg.💡 Za 33 790 Kč dostanete 98″ QLED s 144 Hz, Dolby Vision, reproduktory ONKYO a prodlouženou zárukou – to je cena, za kterou jinde koupíte 65″ televizor podobné výbavy. KOUPIT TELEVIZI TCL V AKCI Proč je tahle televize zajímavá Televize s úhlopříčkou 249 cm (98 palců) je kategorie, kterou si většina lidí spojuje s komerčními prostory nebo domácími kiny za statisíce. TCL ale dokázal dostat tuto velikost do cenové hladiny, která je reálně dostupná. A nejde jen o velikost – televize nabízí výbavu, která by obstála i u polovičních úhlopříček za vyšší cenu. Klíčový je QLED panel s technologií Quantum Dot, který pokrývá 93 % barevného prostoru DCI-P3. V kombinaci s HVA panelem (kontrastní poměr 6000:1) a antireflexní úpravou povrchu dostanete obraz, který vypadá dobře i v osvětlené místnosti. Procesor AiPQ Pro automaticky optimalizuje obraz na úrovni jednotlivých pixelů. Obraz a herní funkce: 144 Hz a Dolby Vision Rozlišení 3840 × 2160 px (4K Ultra HD) na 98″ úhlopříčce znamená, že i z relativně blízké vzdálenosti neuvidíte jednotlivé pixely. Panel podporuje nativní 144 Hz v herním režimu (100/120 Hz běžně), což je na televizi této velikosti výjimečné. Podpora HDR10+, Dolby Vision a HLG zajišťuje kompatibilitu s prakticky veškerým HDR obsahem. Pro hráče je důležitá funkce Game Master s podporou HDMI 2.1, ALLM (automatický režim nízké latence) a VRR (proměnná obnovovací frekvence). Herní lišta umožňuje rychlý přístup k nastavení obrazu přímo během hraní. Režim Filmmaker Mode zase vypne veškeré dodatečné zpracování obrazu, takže filmy vypadají přesně tak, jak je zamýšlel režisér. OBJEDNAT TCL 98T8C Zvuk: reproduktory ONKYO s Dolby Atmos U televize této velikosti by bylo škoda spoléhat na mizerné vestavěné reproduktory. TCL proto integroval 2.1 systém od ONKYO s výkonem 40 W včetně vestavěného subwooferu. Podpora Dolby Atmos a DTS:X přináší prostorový zvuk přímo z televize. Pro běžné sledování filmů a seriálů může být integrované ozvučení dostatečné – což u většiny televizí této cenové kategorie neplatí. Funkce Multisound umožňuje současně reprodukovat zvuk z reproduktorů televize i z bezdrátových sluchátek s individuálním nastavením hlasitosti – praktické, když někdo chce sledovat film nahlas a druhý potřebuje ticho. Praktická stránka: Google TV, porty a instalace Systém Google TV zajišťuje přístup k Netflixu, Disney+, HBO Max a tisícům dalších aplikací. Nechybí Chromecast ani Apple AirPlay 2 pro streamování z mobilních zařízení. Hlasové ovládání přes Google Assistant funguje přímo z dálkového ovladače. Videohovory přes Google Meet jsou možné po připojení kompatibilní kamery. Na těle najdete 4× HDMI (včetně HDMI 2.1 pro konzole a PC), 1× USB, CI+ slot a kompletní tuner DVB-T2/S2/C. Standard VESA 600×500 umožňuje montáž na zeď – Alza nabízí zvýhodněnou sadu s kloubovým držákem. Důležité upozornění: televize váží přes 40 kg a na instalaci potřebujete minimálně dva, ideálně tři lidi. Několik uživatelů zmiňuje, že dostat ji do bytu bylo „něco“. Co dostanete navíc K televizi získáte dva bonusy v celkové hodnotě 5 490 Kč: prodlouženou záruku TCL (hodnota 3 990 Kč), která vám zajistí klid na 5 let, a 6měsíční předplatné SledovaniTV (hodnota 1 500 Kč). Prodloužená záruka je u televize této velikosti obzvlášť cenná – případná oprava nebo výměna 98″ panelu by bez záruky byla finančně bolestivá. Co říkají uživatelé Na Alze má TCL 98T8C hodnocení 4,8 z 5 hvězd (17 hodnocení) a 94 % zákazníků produkt doporučuje. Reklamovanost je nízká – pouhých 0,3 %. Uživatelé nejčastěji chválí poměr cena/výkon, kvalitu obrazu a samozřejmě působivou velikost. Kritické hlasy se objevují především u praktických záležitostí. Někteří zmiňují, že televize má pouze jeden USB port, což může být limitující. Jeden uživatel měl smůlu – po měsíci přestala fungovat (proto je prodloužená záruka v balení cenná). A opakovaně se objevuje téma instalace: minimálně dva lidé jsou nutnost, ideálně tři, a samotné donesení do bytu může být dobrodružství. CHCI TELEVIZI TCL Kdy to smysl nedává Pokud nemáte dostatečně velkou místnost, 98″ televize není pro vás. Doporučená pozorovací vzdálenost pro 4K obsah je minimálně 3,5–4 metry – z bližší vzdálenosti budete muset otáčet hlavou. Podobně pokud bydlíte v patře bez výtahu nebo máte úzké dveře a chodby, může být samotné doručení a instalace problém. Pro ty, kdo hledají absolutně špičkovou obrazovou kvalitu bez kompromisů, je třeba zmínit, že QLED není OLED – nedostanete dokonalou černou ani nekonečný kontrast. Na druhou stranu, OLED televize této velikosti stojí několikanásobně více a TCL nabízí excelentní poměr cena/výkon.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Za 33 790 Kč dostanete 98″ QLED televizi s 144 Hz, Dolby Vision, reproduktory ONKYO a prodlouženou zárukou na 5 let. To je cena, za kterou běžně koupíte 65″ model podobné výbavy od konkurence. Pokud máte prostor a chcete skutečně kinosálový zážitek bez stavebních úprav, je to jedna z nejzajímavějších nabídek na trhu.

KOUPIT TCL 98T8C ZA 33 790 KČ

Jaká je vaše ideální velikost televize – stačí vám 65″, nebo toužíte po skutečně velkém plátně? 