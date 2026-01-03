Obří 98" TV TCL zlevnila na minimum! Obří domácí kino se 144 Hz a subwooferem stojí necelých 34 tisíc Hlavní stránka Zprávičky 98" QLED televize TCL T8C se 144Hz panelem a reproduktory ONKYO stojí nyní 33 743 Kč Nabízí Dolby Vision, HDR10+, HDMI 2.1 s VRR a 40W ozvučení s Dolby Atmos a vestavěným subwooferem Původní cena činila 74 990 Kč – za 33 tisíc je to největší kvalitní televize, jakou za tyto peníze seženete Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.1.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Chcete domácí kino s co největší obrazovkou za co nejméně peněz? TCL 98T8C je 249cm kolos, který při uvedení stál 74 990 Kč. Postupně klesl na 44 990 Kč a nyní ho na Alze seženete za 33 743 Kč s kódem VYPRODEJ25. Není to Mini LED ani OLED, ale pokud prioritou je maximální úhlopříčka za minimální cenu, tohle je vaše televize. QLED s Quantum Dot technologií TCL T8C používá QLED panel s technologií Quantum Dot, která podle výrobce zobrazí přes miliardu barevných odstínů. Není to Mini LED s lokálním stmíváním – podsvícení je jednodušší. Ale za 33 tisíc korun dostanete HVA panel s vysokým kontrastem, antireflexní úpravou a širokými pozorovacími úhly. O zpracování obrazu se stará procesor AiPQ Pro s algoritmy pro optimalizaci ostrosti, barev, kontrastu i pohybu. Televize podporuje všechny důležité HDR formáty: HDR10, HDR10+, HLG a Dolby Vision. Nechybí ani Filmmaker Mode pro autentický filmový zážitek bez dodatečného zpracování obrazu. 144Hz nativní zobrazení Panel zvládá obnovovací frekvenci 100/120 Hz, v herním režimu až 144 Hz nativně. Technologie Motion Clarity se stará o plynulé zobrazení rychlých scén bez rozmazání. Pro hráče je tu kompletní výbava: HDMI 2.1 na všech čtyřech portech, VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode), FreeSync Premium a herní lišta Game Bar pro rychlé nastavení. Na 98″ obrazovce budou závodní hry a akční tituly zážitkem. TCL 98T8C ZA 33 743 KČ Reproduktory ONKYO s Dolby Atmos TCL nespoléhá jen na obraz. Ozvučení nese značku ONKYO s celkovým výkonem 40 W a vestavěným subwooferem. Podpora Dolby Atmos, DTS:X a DTS Virtual:X vytváří základní prostorový zvuk bez nutnosti externího soundbaru. Na 98″ televizi za 33 tisíc je to příjemný bonus. Funkce Multisound umožňuje současně pouštět zvuk z reproduktorů televize i bezdrátových sluchátek – každý s individuálním nastavením hlasitosti. Google TV a chytré funkce Televize běží na platformě Google TV s přístupem ke všem streamovacím službám. Ovládání hlasem přes Google Assistant funguje přímo z dálkového ovladače. Nechybí Chromecast, Apple AirPlay 2 a podpora HbbTV 2.0.3. Zajímavostí je integrovaná podpora Google Meet pro videohovory (kamera se prodává samostatně). Bezrámečkový design minimalizuje rušivé prvky a stojan má dvě nastavitelné polohy. Pro montáž na zeď slouží VESA 600×500 mm. V balení je 6měsíční předplatné SledovaniTV v hodnotě 1 500 Kč zdarma. Pro koho je televize vhodná? TCL 98T8C cílí na zákazníky, kteří chtějí co největší obrazovku za minimum peněz. Za 33 743 Kč dostanete 98″ QLED panel se 144Hz podporou, kompletní HDR výbavou, HDMI 2.1 a slušným ozvučením ONKYO. Srovnatelná úhlopříčka u konkurence stojí násobně víc. KOUPIT TCL 98T8C Buďme ale upřímní – QLED není Mini LED ani OLED. Černá nebude tak hluboká, lokální stmívání chybí a v tmavých scénách uvidíte šedivější pozadí. Pokud sledujete hlavně ve zatemněné místnosti a záleží vám na dokonalé černé, budete potřebovat dražší technologii. TCL T8C je kompromis – obrovská obrazovka za rozumnou cenu, ne referenční kvalita obrazu. A 98″ televize vyžaduje odpovídající prostor. Ideální pozorovací vzdálenost je kolem 3,5 – 4 metrů. V malém obýváku vám bude připadat, jako byste seděli v první řadě kina. Zvažte také logistiku – dostat 249cm televizi do bytu může být dobrodružství. Jak velkou televizi máte doma? Lákala by vás 98″ obrazovka? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy TCL Televize Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024