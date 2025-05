Televize místo kina? Téměř 100palcové TCL v Česku nevídaně zlevnilo, má MiniLED a 144 Hz

Výrazné slevy na televizory nejsou ničím neobvyklým, ale když se 98palcový kolos dostane na třetinu své původní ceny, stojí za to zpozornět. Přesně to se stalo u modelu TCL 98C805, který momentálně můžete pořídit na Alze s kódem 2025TCLWEEK20 za 53 592 Kč. V kontextu dnešních cen televizorů jde o nabídku, která skutečně stojí za zvážení – vždyť za podobnou částku běžně pořídíte 75″ či 85″ modely. Podívejme se, co tato obří televize nabízí a jestli má smysl o ní uvažovat.

Mini LED a Quantum Dot: prémiové technologie za dostupnější cenu

TCL patří mezi průkopníky Mini LED technologie a model C805 to jen potvrzuje. Na rozdíl od běžných LED televizorů používá podstatně menší LED diody pro podsvícení, kterých jsou navíc na ploše tisíce. Výsledkem je mnohem přesnější lokální stmívání, které umožňuje zobrazit sytou černou vedle jasných oblastí bez nežádoucího bloomingu (světelných map kolem jasných objektů).

V kombinaci s Quantum Dot technologií pro věrnější podání barev dostáváme panel, který nabízí až miliardů barevných odstínů s pokrytím barevného spektra DCI-P3, což ocení zejména filmoví nadšenci. A pokud máte rádi sledování televize i za denního světla, potěší vás maximální jas až 1600 nitů, který zajistí dobrou viditelnost i v prosluněném obývacím pokoji.

Cena: 53 592 Kč

Výbava 98″ modelu zahrnuje také antireflexní úpravu obrazovky, což je další bonus při sledování ve světlejších místnostech. O zvuk se starají reproduktory s celkovým výkonem 60 W včetně vestavěného subwooferu. Nechybí podpora DTS Virtual:X, DTS HD a Dolby Atmos pro prostorový zvuk.

Kompletní HDR výbava bez kompromisů

Jednou z největších předností TCL C805 je podpora všech významných HDR formátů – HDR10, HDR HLG, HDR10+ a především Dolby Vision. To znamená, že ať už streamujete z jakékoliv služby nebo používáte herní konzoli, vždy dostanete ten nejlepší možný obraz. Televize navíc přináší i Dolby Vision IQ, které automaticky optimalizuje obraz podle okolního osvětlení.

Pro hráče: 144Hz a plná výbava pro konzole i PC

Herní nadšenci nepřijdou zkrátka, protože TCL 98C805 nabízí balíček funkcí Game Master Pro 2.0, který zahrnuje všechny důležité technologie pro moderní hraní. Díky HDMI 2.1 získáte podporu 144Hz obnovovací frekvence, variabilní obnovovací frekvence (VRR), AMD FreeSync Premium Pro a automatický herní režim (ALLM).

Specialitou je pak technologie 240Hz Game Accelerator využívající DLG (Dual Line Gate), která dokáže poskytnout ještě plynulejší obraz a minimální input lag.

Operační systém Google TV

Operační systém Google TV se v posledních letech výrazně zlepšil a nabízí personalizované doporučení napříč všemi streamovacími službami.

Nechybí ani podpora Amazon Alexa pro ovládání chytré domácnosti, Apple AirPlay 2 a HomeKit pro snadné propojení s Apple ekosystémem a také funkce Multisound, která umožňuje přehrávat zvuk současně z televizoru i z připojených sluchátek s nezávislou regulací hlasitosti.

Praktické využití obřího 98″ panelu

Nabízí se otázka, jestli má vůbec smysl pořizovat si domů téměř 2,5metrovou televizi. Odpověď závisí na několika faktorech – především na velikosti vašeho obývacího pokoje a vzdálenosti, ze které budete televizi sledovat. Pro optimální zážitek z 98″ televize je doporučená vzdálenost sledování 4 a více metrů. Při této vzdálenosti již získáte skutečně pohlcující zážitek podobný kinu, aniž byste museli otáčet hlavou.

Hmotnost televize je přibližně 50 kg, takže je třeba počítat s tím, že budete potřebovat solidní stolek nebo dostatečně pevnou zeď pro montáž (VESA 500×600).

Láká vás 98″ televize, nebo raději sáhnete po menším modelu?