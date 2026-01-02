Famózní televize za zajímavou cenu! Obří TCL C9K s reproduktory Bang Olufsen zlevnila o desítky tisíc Hlavní stránka Zprávičky 85" Mini LED televize TCL C9K s 5184 stmívacími zónami a reproduktory Bang & Olufsen stojí nyní 47 992 Kč Nabízí Dolby Vision, HDR10+, 144Hz herní režim s HDMI 2.1 a 90W ozvučení s Dolby Atmos V červnu 2025 stála 124 990 Kč – aktuální cena je o 62 % nižší než při uvedení na trh Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 2.1.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Domácí kino za cenu střední třídy? TCL 85C9K je 215cm Mini LED monstrum s reproduktory Bang & Olufsen, které v červnu přišlo na trh za 124 990 Kč. Postupně klesala na 84 990 Kč, během Black Friday se prodávala za 69 990 Kč. Nyní ji na Alze seženete za 47 992 Kč s kódem VYPRODEJ20. To je sleva přes 77 tisíc korun z původní ceny. Mini LED s 5184 stmívacími zónami TCL C9K kombinuje technologie QD-Mini LED a Quantum Dot. Výsledkem je obraz, který se blíží OLED kvalitě, ale s vyšším jasem a bez rizika vypalování. Televizor disponuje 5184 lokálními stmívacími zónami, což znamená extrémně přesnou kontrolu podsvícení. Černá je téměř dokonalá, blooming (světelné halo kolem jasných objektů) je minimální. Uživatel na Redditu, který přešel z LG OLED CX, hodnotí: „Blacks are really good on this TV compared to OLED. Amazing color reproduction. And the brightness! OMG.“ TCL slibuje nativní kontrast 7000:1 díky HVA panelu, který navíc eliminuje odlesky a nabízí široké pozorovací úhly. HDR ve všech formátech C9K podporuje HDR10, HDR10+, HLG i Dolby Vision – tedy vše, co dnes streamovací služby nabízejí. Panel zvládá obnovovací frekvenci 100/120 Hz, v herním režimu až 144 Hz. O zpracování obrazu se stará proprietární procesor AiPQ Pro s algoritmy umělé inteligence pro optimalizaci ostrosti, barev, kontrastu i pohybu. Technologie Motion Clarity PRO s MEMC dopočítává snímky pro plynulé zobrazení rychlých scén – oceníte při sportu i akčních filmech. Bang & Olufsen reproduktory s 90W výkonem Kde většina televizí šetří, TCL překvapilo. Ozvučení nese značku Bang & Olufsen s celkovým výkonem 90 W a vestavěným subwooferem. Podpora Dolby Atmos a DTS:X vytváří prostorový zvuk, který vás vtáhne do děje. Jeden uživatel z Redditu píše: „Bass is there – surprisingly good. For now I have dropped the soundbar.“ Funkce Multisound umožňuje současně pouštět zvuk z reproduktorů televize i bezdrátových sluchátek – každý s individuálním nastavením hlasitosti. Praktické, když jeden člen rodiny chce sledovat hlasitě a druhý ne. TCL 85C9K ZA 47 992 KČ Herní funkce Game Master Pro hráče je C9K vybavena vším potřebným. HDMI 2.1 na prvních dvou portech (porty 3 a 4 jsou HDMI 2.0 s maximem 4K/60Hz), 144 Hz VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) a herní lišta Game Bar pro rychlé nastavení. Pozor na detail: eARC je na portu 1, takže pokud používáte soundbar i konzoli, budete muset počítat s obsazením obou HDMI 2.1 portů. Porty 3 a 4 zvládnou jen 4K při 60 Hz. Google TV a chytré funkce Televize běží na platformě Google TV s přístupem ke všem oblíbeným aplikacím – Netflix, Disney+, HBO Max, YouTube a další. Ovládání hlasem přes Google Assistant funguje přímo z dálkového ovladače. Nechybí ani Chromecast, Apple AirPlay 2 a podpora HbbTV 2.0.3. Důležitá informace pro technické nadšence: evropská verze C9K aktuálně běží na Androidu 12, zatímco americká QM9K má Android 14. TCL slibuje aktualizace, ale Gemini AI zatím v EU není dostupná. Podle uživatelů na Redditu lze však firmware aktualizovat manuálně přes USB na verzi V590 právě s Androidem 14. Design a instalace 85″ televize je zkrátka obrovská – počítejte s tím. TCL ji vybavila výškově nastavitelným stojanem a ultra tenkým bezrámečkovým designem. Pro montáž na zeď slouží VESA 600×500 mm. V balení je 6měsíční předplatné SledovaniTV v hodnotě 1 500 Kč zdarma. Pro koho je televize vhodná? TCL 85C9K cílí na náročné diváky, kteří chtějí domácí kino bez kompromisů. Za necelých 48 tisíc dostanete 85″ Mini LED panel s tisíci stmívacími zónami, prémiové ozvučení Bang & Olufsen, kompletní HDR podporu a herní funkce na úrovni vlajkových lodí. To je kombinace, kterou jinde za tuto cenu nenajdete. KOUPIT TCL 85C9K Pokud váháte mezi OLED a Mini LED: OLED má stále lepší černou v absolutně tmavé místnosti, ale C9K nabízí vyšší jas, větší úhlopříčku a žádné riziko vypalování. Pro rodinný obývák s různorodým osvětlením je Mini LED často lepší volba. A za 48 tisíc korun je 85″ TCL C9K prostě nabídka, která se neodmítá. Uvažujete o velké televizi? Jakou úhlopříčku máte doma? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza miniLED slevy TCL Televize Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024