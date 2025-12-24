Tato 75" televize TCL zlevnila pod 20 tisíc. Má QLED panel, až 144 Hz a zvukový systém ONKYO Hlavní stránka Zprávičky TCL 75P89K s 75" QLED panelem aktuálně stojí jen 19 981 Kč místo původních téměř 33 tisíc Televize nabízí 144Hz obnovovací frekvenci, HDMI 2.1 a zvukový systém ONKYO 2.1 se subwooferem Nechybí operační systém Google TV s podporou streamovacích služeb a hlasového ovládání Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.12.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Pokud uvažujete o velké televizi do obýváku a nechcete utratit majlant, máme pro vás zajímavý tip. TCL 75P89K s úhlopříčkou 189 cm aktuálně pořídíte za 19 981 Kč. Při svém uvedení na trh zkraje léta přitom vycházela na bezmála 33 tisíc korun. Ušetříte tedy přes 13 tisíc korun, což představuje slevu zhruba 40 %. QLED panel s miliardou odstínů TCL 75P89K využívá QLED technologii s kvantovými krystaly, která dokáže zobrazit přes miliardu barevných odstínů. Barevný gamut pokrývá 93 % standardu DCI-P3, což ocení především milovníci filmů a seriálů. O zpracování obrazu se stará procesor AiPQ Pro, který analyzuje scénu a upravuje kontrast, barvy i ostrost na úrovni jednotlivých pixelů. Vlastní HVA panel od TCL nabízí vyšší kontrastní poměr než běžné VA panely a pozorovací úhly přes 178°. Televize podporuje formáty Dolby Vision, HDR10+ i DTS:X. Nechybí ani technologie pro ochranu zraku včetně redukce modrého světla a potlačení blikání. Zvukový systém ONKYO 2.1 Většina televizí v této cenové kategorii spoléhá na základní reproduktory. TCL 75P89K se odlišuje Hi-Fi systémem ONKYO 2.1 s celkovým výkonem 35 W. Sestava zahrnuje pět reproduktorů a samostatný subwoofer umístěný na zadní straně. Zvuk se automaticky přizpůsobuje typu obsahu i akustice místnosti. CHCI TELEVIZI TCL V AKCI Herní výbava s 144Hz a HDMI 2.1 Hráči ocení nativní obnovovací frekvenci 144 Hz a čtyři porty HDMI 2.1 pro připojení konzolí nové generace. Režim Game Master nabízí přednastavené profily pro různé žánry her (FPV, RPG), funkci Aiming Aid pro přesnější míření a podporu ultraširokých poměrů stran 21:9 a 32:9. Automatický režim nízké latence (ALLM) a variabilní obnovovací frekvence (VRR) eliminují trhání obrazu. Google TV a streamovací služby O chytré funkce se stará operační systém Google TV s přístupem ke streamovacím službám jako Netflix, Disney+, Max či Oneplay. Televizi lze ovládat hlasem přes vestavěný Google Assistant. K dispozici je také dětský profil s bezpečným obsahem pro nejmenší. Pro koho se hodí? TCL 75P89K je zajímavou volbou pro ty, kdo hledají velkou televizi s kvalitním obrazem i zvukem za rozumnou cenu. Díky 144Hz frekvenci a HDMI 2.1 si přijdou na své majitelé PlayStation 5 nebo Xbox Series X. Filmovým nadšencům zase vyhoví podpora HDR formátů a nadprůměrný zvukový systém. KOUPIT TCL 75P89K Lákala by vás takto velká televize za dvacet tisíc? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce QLED Sleva TCL Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024