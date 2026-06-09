TCL 75C9K za super peníze! Vlajkový televizor má QD-Mini-LED panel, 4032 stmívacích zón a jas až 6000 nitů Hlavní stránka Zprávičky TCL 75C9K je 75" vlajkový QD-Mini-LED televizor (4K) se 4 032 zónami stmívání, jasem až 6 000 nitů, herním režimem až 144 Hz (Game Accelerator do 288 Hz) a zvukem Bang & Olufsen o výkonu 90 W S kódem ALZADNY20 ji teď koupíte za 47 912 Kč – kód sráží cenu o 20 %, tedy bezmála 12 000 Kč V Evropě se 75" model uváděl kolem 74 000 Kč, takže jde o cenu výrazně pod startovní laťkou Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.6.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Chcete do obýváku velkou televizi z té vyšší ligy? TCL 75C9K teď s kódem ALZADNY20 stojí 47 912 Kč. Na vlajkový QD-Mini-LED s 90W zvukem od Bang & Olufsen je to nezvykle příjemné číslo. CHCI TELEVIZI ZA 47 912 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete opravdovou vlajkovou Mini-LED do velkého obýváku – špičkový jas, přes 4 000 zón, zvuk B&O a herní výbavu pro PS5 i PC.⚠️ Zvažte, že obraz po vybalení chce doladit, televize má jen jeden USB port a v HDR si řekne o pořádný kus energie.💡 Za 47 912 Kč s kódem ALZADNY20 ji pořídíte hluboko pod evropskou uváděcí cenou kolem 74 000 Kč. Co umí vlajkový QD-Mini-LED Hlavní tahák je QD-Mini-LED panel se 4 032 zónami lokálního stmívání a špičkovým jasem až 6 000 nitů. K tomu CrystalGlow WHVA panel s nativním kontrastem 7000 : 1 a antireflexním povrchem, takže obraz drží i v osvětlené místnosti. Barvy řeší Quantum Dot s 10bitovou hloubkou a technologie All-domain Halo Control potlačuje halo efekt – světelný opar kolem jasných objektů na tmavém pozadí, kterým LED panely často trpí. Podporu mají všechny moderní HDR formáty (Dolby Vision IQ, HDR10+, HLG). Hráče potěší herní režim s ALLM, VRR a frekvencí až 144 Hz, kterou Game Accelerator dožene až na 288 Hz, plus Game Bar a čtyři porty HDMI 2.1 – televize se hlásí jako „Ideal for PlayStation 5″. O zvuk se stará nadstandardní 90W soustava od Bang & Olufsen s vestavěným subwooferem, Dolby Atmos i DTS:X. Běží na Google TV (i v češtině) s Google Assistant, nechybí Chromecast, AirPlay 2, Wi-Fi 6 ani Bluetooth. Bezrámečkový design ZeroBorder a výškově nastavitelný stojan jsou třešničkou. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY20 Na co myslet Pár věcí na rovinu. I tady platí, co u většiny velkých Mini-LED: obraz v základním nastavení není žádný zázrak a chvíli mu musíte věnovat, ať se ukáže v plné kráse – podle prvních majitelů naštěstí pomáhá i automatické ladění přes AI. Na vlajkový model trochu překvapí jediný USB port, takže s víc periferiemi budete žonglovat. V HDR režimu si televize řekne o pořádný kus energie (energetická třída G) a s hmotností kolem 37 kg počítejte při montáži na zeď s kvalitním držákem a druhým párem rukou. A přestože je sleva výrazná, pořád jde o investici za skoro 48 tisíc – není to nákup, který uděláte cestou kolem. Pro velký a opravdu vybavený Mini-LED se zvukem Bang & Olufsen hluboko pod cenou je to za 47 912 Kč mimořádně zajímavá nabídka. Jen si po zapojení vyhraďte čas na doladění obrazu a počítejte s tím, že tahle bestie spotřebuje své. CHCI UŠETŘIT BEZMÁLA 12 000 KČ Dali byste skoro 48 tisíc za televizi, nebo už je to za hranou? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy TCL Televize Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024