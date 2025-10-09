TOPlist

TCL 75C9K zlevnila o deset tisíc. Má QD-Mini LED panel, prémiové audio a jas až 6 000 nitů

  • TCL 75C9K zlevnila na Alze o více než deset tisíc na finální cenu 44 721 Kč
  • 75" Mini LED televizor disponuje 4032 stmívacími zónami a jasem 6000 nitů
  • Pro hráče nabízí 144Hz obnovovací frekvenci a podporu HDMI 2.1

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
9.10.2025 18:00
Ikona komentáře 0
TCL 75C9K zepredu zezadu

Prémiová 75″ televize TCL 75C9K se na Alze dostala na zajímavou cenu. Z původních 55 190 Kč klesla na 44 721 Kč, což představuje slevu téměř 20 procent. Za tuto částku získáte velký Mini LED panel s 4032 stmívacími zónami, který konkuruje podstatně dražším modelům od známějších značek.

Špičková obrazová kvalita s Mini LED technologií

TCL 75C9K využívá QD-Mini LED panel, který kombinuje kvantové tečky s miniaturními LED diodami. Televizor disponuje 4032 lokálními stmívacími zónami, což zajišťuje precizní kontrolu podsvícení. Špičkový jas dosahuje 6000 nitů a dynamický kontrast se pohybuje na hodnotě 60 000 000:1.

TCL 75C9K render zepredu

Panel typu WHVA (Wide High Vertical Alignment) nabízí nativní kontrastní poměr 7000:1 a antireflexní vrstvu s odrazivostí pouhých 0,5 %. Televizor podporuje všechny důležité HDR formáty včetně Dolby Vision, HDR10+ a HLG. Barevný rozsah pokrývá 97 % DCI-P3, což zaručuje věrné podání barev při sledování filmů i hraní her.

UŠETŘÍM NA TELEVIZI TCL

Herní funkce pro náročné hráče

Model C9K cílí na hráče díky nativní 144Hz obnovovací frekvenci při 4K rozlišení. Prostřednictvím funkce Game Accelerator dokáže televizor zobrazit až 288 Hz při nižším rozlišení. Všechny čtyři HDMI 2.1 porty podporují plnou propustnost pro 4K/144Hz signál.

TCL 75C9K v obyvaku v pousti

Televizor disponuje technologiemi VRR (Variable Refresh Rate) a ALLM (Auto Low Latency Mode), které automaticky přepínají do herního režimu s minimální odezvou. TCL integrovala speciální Game Bar s optimalizovanými profily pro PlayStation 5, Xbox Series X a PC gaming.

Prémiový zvuk Bang & Olufsen

Zvukový systém ladila dánská společnost Bang & Olufsen. Televizor obsahuje reproduktory s celkovým výkonem 90 W včetně integrovaného subwooferu. Podporuje prostorový zvuk Dolby Atmos a DTS:X s konfiguracím 4.1.2 kanálů. Funkce Beosonic umožňuje v reálném čase měnit zvukový profil podle obsahu.

Pro koho je TCL 75C9K vhodná?

Televizor ocení především milovníci filmů a seriálů, kteří chtějí kvalitní obraz s HDR za rozumnou cenu. Mini LED technologie s vysokým počtem stmívacích zón zajistí hlubokou černou při sledování ve tmě. Hráči využijí 144Hz panel a nízkou odezvu pro kompetitivní hraní na konzolích i PC.

TCL 75C9K se hodí do větších obývacích pokojů, kde vynikne 75″ úhlopříčka. Antireflexní vrstva umožňuje pohodlné sledování i během dne. Platforma Google TV nabízí přístup ke všem streamovacím službám včetně Netflix, Disney+, Max nebo SkyShowtime.

CHCI TCL 75C9K

Za současnou cenu 49 690 Kč představuje TCL 75C9K zajímavou alternativu k dražším modelům od Samsung nebo LG. Televizor kombinuje moderní Mini LED technologii s velkým počtem stmívacích zón, herními funkcemi a kvalitním ozvučením. K tomu Alza přidává prodlouženou záruku TCL v hodnotě 3990 Kč zdarma.

Pořídili byste si tuto televizi v akci?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024