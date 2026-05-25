Tahle 75" Mini LED telka na Alze zlevnila o 8 tisíc! Má parádní výbavu a Google TV Hlavní stránka Zprávičky 75" TCL 75C7K je QD-Mini LED 4K televize s 1248 stmívacími zónami a jasem až 3 000 nitů S kódem CZAVWEEK20 stojí 31 992 Kč místo 39 990 Kč (sleva 7 998 Kč) Nabízí prémiový Mini LED obraz, zvuk Bang & Olufsen a 4× HDMI 2.1 – při uvedení v květnu stála 49 990 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.5.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Velká prémiová Mini LED televize se stovkami stmívacích zón obvykle stojí výrazně přes čtyřicet tisíc. TCL 75C7K teď ale se slevovým kódem CZAVWEEK20 koupíte za 31 992 Kč místo 39 990 Kč. Při uvedení loni v květnu se přitom prodávala za 49 990 Kč. Pyšní se jasem až 3 000 nitů, zvukem Bang & Olufsen a vysokou frekvencí. CHCI TELEVIZI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velkou TV s kvalitním Mini LED obrazem, vysokým jasem a dobrým zvukem na filmy i hry.⚠️ Zvažte, že nativní frekvence panelu je 100/120 Hz a 144 Hz je dostupných až v herním režimu.💡 Za 31 992 Kč jde o hodně muziky za peníze v kategorii velkých Mini LED televizí. Proč je tahle televize zajímavá Srdcem TV je QD-Mini LED podsvícení s 1248 stmívacími zónami. To je u 75″ televize slušné číslo, které umožňuje přesné řízení jasu a hlubokou černou s výrazně potlačeným halo efektem. Ve spojení s QLED technologií Quantum Dot a HVA panelem CrystGlow (vysoký nativní kontrast a antireflexní vrstva) přináší sytý a kontrastní obraz, který se blíží prémiové kategorii. Právě hustší síť zón je to, co odlišuje dobrý Mini LED od těch základních. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Televize cílí na špičkový jas 3 000 nitů, díky čemuž HDR scény skutečně „zazáří“ a obraz zůstává čitelný i ve světlé místnosti. Podporuje všechny hlavní HDR formáty včetně Dolby Vision a HDR10+, k tomu IMAX Enhanced a Filmmaker Mode pro věrný filmový obraz. O zpracování se stará procesor AiPQ Pro se sadou AI funkcí pro kontrast, barvy a plynulost pohybu. Rozlišení je 4K Ultra HD (3840 × 2160). U frekvence je dobré být přesný: panel pracuje na 100/120 Hz a 144 Hz nabízí v herním režimu. Pro hráče je tu i podpora VRR, ALLM a FreeSync Premium Pro a režim 288Hz Game Accelerator (ve Full HD). Na běžné sledování i sport je pohyb plynulý, jen nečekejte 144 Hz pro veškerý obsah. KOUPIT ZA 31 992 KČ Praktická stránka: porty, zvuk, systém Pro hráče i kino je důležitá výbava portů: 4× HDMI 2.1, k tomu DVB-T2/S2/C, CI+, Wi-Fi i Bluetooth. Zvuk ladila značka Bang & Olufsen a systém o výkonu 60 W s vestavěným subwooferem podporuje Dolby Atmos i DTS:X. Běží na platformě Google TV s hlasovým ovládáním, podporuje Apple AirPlay 2 i Google Cast a má bezrámečkový kovový design s výškově nastavitelným stojanem. Alza navíc k televizi aktuálně přidává 6měsíční předplatné SledovaniTV a prodlouženou záruku TCL. Kdy to smysl nedává Pokud nemáte na 75″ úhlopříčku dostatek prostoru nebo vhodnou stěnu, zvažte menší variantu. Když chcete absolutně nejvyšší jas a nejvíc zón, vyšší řady TCL (C8K, C9K) nabízejí ještě víc, ovšem za výrazně vyšší cenu. A jestli hrajete primárně na PC a trváte na 144 Hz pro veškerý obsah, počítejte s tím, že tady jde o herní režim, ne o nativní frekvenci panelu pro vše. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pro domácí kino a hráče, kteří chtějí velkou TV s kvalitním Mini LED obrazem, vysokým jasem a dobrým zvukem, je cena 31 992 Kč s kódem CZAVWEEK20 velmi lákavá – obzvlášť proti uváděným 39 990 Kč a launchovým 49 990 Kč. Dostanete 1248 stmívacích zón, 3 000 nitů, plnou podporu HDR a 4× HDMI 2.1. Počítejte jen s tím, že 144 Hz je dostupných v herním režimu a že na 75″ potřebujete místo. Za 31 992 Kč je to ale jedna z nejzajímavějších velkých Mini LED televizí v aktuální nabídce. OBJEDNAT NA ALZE Jakou úhlopříčku byste si do obýváku pořídili – stačí vám 65″, nebo jdete rovnou do 75″? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Mini LED Sleva TCL Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024