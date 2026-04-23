Tato 65" QLED televize TCL se 144 Hz zlevnila na historické minimum! Koupíte ji pod 14 tisíc Hlavní stránka Zprávičky 65" TCL 65T8C je 4K QLED televize s nativní frekvencí 144 Hz, procesorem AiPQ Pro a zvukem ONKYO 2.1 s integrovaným subwooferem Nyní od 13 153 Kč místo 22 990 Kč z dubna 2025 (úspora 9 655 Kč) Jde o historicky nejnižší cenu a v této kategorii 65" QLED se 144 Hz momentálně jednu z nejdostupnějších voleb na českém trhu Adam Kurfürst Publikováno: 23.4.2026 08:00 65″ 4K QLED televize se 144 Hz panelem a HDMI 2.1 obvykle startují citelně výš. TCL 65T8C teď ale spadla na 13 153 Kč, což je nejnižší cena od uvedení na trh v dubnu 2025. V době uvedení loni v dubnu přitom stála 22 990 Kč, takže aktuálně ušetříte 9 655 Kč. Aktuální dostupnost a přehled obchodů najdete přímo v přehledu na Heurece. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte velkou 65″ televizi s QLED obrazem a 144 Hz pro filmy, sport i hraní, a chcete zaplatit co nejméně.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete extrémně vysoký jas pro jasně prosvětlenou místnost nebo perfektní upscaling staršího SD/HD vysílání.💡 Za 13 153 Kč jde o poměrně vyváženou kombinaci velikosti, 4K QLED panelu a herní výbavy – kombinace 65″ + 144 Hz + HDMI 2.1 je v této cenovce spíše výjimkou. Proč je tahle televize ve slevě zajímavá Základní logika je jednoduchá: TCL 65T8C vám za cenu, za kterou jindy pořídíte 55″ model vyšší třídy, nabídne rovnou 65″ úhlopříčku (164 cm) a k tomu výbavu, která byla ještě rok zpátky rezervovaná pro dražší modely. Nativní 144 Hz panel, procesor AiPQ Pro a 4× HDMI 2.1 je kombinace, kterou v této cenové hladině běžně neuvidíte. Televize vyšla v dubnu 2025 za 22 990 Kč a aktuálních 13 153 Kč je historicky nejnižší hodnota za celou dobu prodeje. Obraz: QLED, 4K a 144 Hz v praxi Panel je 4K UHD (3840 × 2160 px) a využívá QLED s technologií Colorful Quantum Crystal. To znamená v praxi sytější barvy a vyšší jas, než u běžných LED televizí – výrobce udává pokrytí 93 % barevného prostoru DCI-P3, což je hodnota, za kterou by se nemusely stydět ani výrazně dražší modely. O zpracování obrazu se stará procesor AiPQ Pro, který v reálném čase dolaďuje kontrast, ostrost a pohyb podle typu obsahu. Na hry a rychlé scény je klíčová nativní obnovovací frekvence 144 Hz, plus Game Accelerator až 288 Hz ve Full HD rozlišení. K tomu televize podporuje VRR, ALLM a Dolby Vision, HDR10+, HDR10 i HLG, takže s dnešními konzolemi (PS5, PS5 Pro, Xbox Series X) i moderním hracím PC si poradí bez kompromisů. Použitý HVA panel s antireflexní úpravou přitom pomáhá omezit odlesky, což ocení každý, kdo televizi nemá v zatemněné místnosti. Zvuk: ONKYO 2.1 místo soundbaru Zvuková výbava je u této cenové kategorie spíš nadstandardní. TCL 65T8C dostal 2.1 audiosystém ladění ONKYO s celkovým výkonem 35 W a integrovaným subwooferem na zadní straně. K tomu podpora Dolby Atmos a DTS:X. Neznamená to, že byste se obešli bez kvalitního soundbaru pro plný domácí kinosál, ale pro běžné sledování filmů, seriálů a hraní je zabudovaný zvuk výrazně použitelnější než u většiny konkurentů v téhle cenovce – právě subwoofer tady dělá největší rozdíl. Praktická stránka: porty, systém, konektivita Konektivita je na moderní úrovni. Dostanete 4× HDMI 2.1 (s VRR, ALLM a eARC), USB, LAN, Wi-Fi a Bluetooth 5.0. Čtyři plnohodnotné HDMI 2.1 jsou v téhle cenové hladině spíš výjimka než pravidlo – můžete připojit konzoli, hrací PC, soundbar i satelit zároveň bez toho, abyste museli něco přepojovat. Systém je Google TV, tedy aktuální verze Androidu pro televize. Z toho plyne hlavní výhoda: nativní podpora všech důležitých streamovacích služeb (Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video, YouTube, Apple TV+) a hlasové ovládání přes Google Assistant. Televize je v EU distribuci, takže přichází s českým prostředím a českou zárukou. Kdy tahle televize smysl nedává Buďme upřímní: TCL 65T8C není OLED ani QD-Mini LED. Pokud chcete absolutně nejhlubší černou, dokonalé HDR v zatemněné místnosti a nekompromisní jas přes 1 000 nitů, podívejte se radši po dražších modelech jako TCL 65C8K nebo OLED konkurenci – jen si připravte minimálně dvojnásobný rozpočet. Podobně pokud většinu času koukáte na běžné TV vysílání v SD kvalitě, upscaling tady není největší přednost a rozdíl oproti prémiovým procesorům poznáte. A ještě jedna poznámka: 65″ televize není pro každý obývák. Pokud sedíte blíž než cca 2,5 metru, je potřeba s velikostí počítat – tahle úhlopříčka je primárně do větších místností. Verdikt: pro koho je tahle sleva Za 13 153 Kč dostanete 65″ 4K QLED televizi s nativními 144 Hz, čtyřmi HDMI 2.1 a zvukem ONKYO 2.1 s integrovaným subwooferem. Je to výbava, která by ještě před rokem stála výrazně víc. Pokud hledáte hlavní televizi do obýváku na filmy, seriály a hraní na konzoli nebo PC a nechcete platit za OLED nebo QD-Mini LED, je tohle jedna z nejlepších aktuálních nabídek. Sleva z původních 22 990 Kč na současných 13 153 Kč (úspora 9 655 Kč) navíc představuje historicky nejnižší cenu – nikdy dřív se tahle TV neprodávala laciněji. Využíváte televizi hlavně na filmy, nebo ji máte i na hraní? Jaká úhlopříčka je podle vás pro 4K ideální? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi