Alza prodává 65" QLED televizi TCL 65T8C za nejlepší cenu v Česku! Ještě na jaře stála dvojnásobek

TCL 65T8C klesla na Alze na rekordních 14 442 Kč s kódem ALZADNY15 65" QLED televizor nabízí 144Hz obnovovací frekvenci pro hraní a Dolby Vision Využívá systému Google TV a jako dárek k němu dostanete SledováníTV na půl roku Adam Kurfürst Publikováno: 3.9.2025 06:00 Pokud hledáte velkou televizí s kvalitním obrazem a moderními funkcemi, máme pro vás zajímavý tip. TCL 65T8C, která při uvedení na český trh v březnu stála téměř 30 tisíc korun, je nyní na Alze dostupná za pouhých 14 442 Kč s automaticky aplikovaným kódem ALZADNY15. To představuje slevu více než 50 % z původní ceny. Navíc k televizi dostanete prodlouženou záruku TCL v hodnotě 3 990 Kč a půlroční předplatné SledováníTV zdarma. QLED panel s miliardou barev a HDR Srdcem televizoru je 65palcový QLED panel s technologií Quantum Dot, který zobrazuje více než miliardu odstínů barev. Rozlišení 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixelů) doplňuje podpora všech hlavních HDR formátů včetně Dolby Vision, HDR10+ a HLG. Díky tomu televizor zobrazí detaily v tmavých i světlých částech obrazu současně. Panel typu HVA s antireflexní úpravou minimalizuje odrazy a zajišťuje vysoký kontrast. Procesor AiPQ Pro od TCL v reálném čase analyzuje obraz a optimalizuje jednotlivé pixely – upravuje ostrost, barvy, kontrast i plynulost pohybu. Obnovovací frekvence dosahuje 100/120 Hz při běžném sledování a až 144 Hz v herním režimu. KOUPIT TCL 65T8C TCL mimo jiné implementovalo technologie Multiple Eye Care pro ochranu zraku – redukci modrého světla, eliminaci blikání (Flicker Free) a optimalizaci jasu podle okolního osvětlení. Co se konstrukčního provedení týče, televizor má kovový bezrámečkový design s nastavitelným stojanem ve dvou polohách. Pro montáž na zeď využijete standardní držák VESA 400×300. Výbava pro náročné hráče TCL 65T8C myslí na hráče funkcí Game Master, která kombinuje několik herních technologií. Televizor disponuje čtyřmi HDMI 2.1 porty s podporou ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate) až do 144 Hz a FreeSync Premium. Odezva klesá na pouhé milisekundy v herním režimu, což oceníte při hraní kompetitivních her. Speciální herní lišta zobrazuje aktuální FPS, vstupní zpoždění a další parametry přímo během hraní. Díky nativní podpoře 144Hz při 4K rozlišení využijete naplno výkon nejnovějších grafických karet i konzolí PlayStation 5 a Xbox Series X. Prostorový zvuk Dolby Atmos a Google TV O zvuk se starají 35W reproduktory ONKYO s integrovaným subwooferem. Televizor podporuje prostorový zvuk Dolby Atmos, DTS:X a DTS Virtual:X, takže vytváří trojrozměrný zvukový prostor. Funkce Multisound umožňuje současné přehrávání zvuku z reproduktorů i bezdrátových sluchátek s individuálním nastavením hlasitosti. Operační systém Google TV nabízí přístup ke všem streamovacím službám včetně Netflix, Disney+, HBO Max nebo české aplikace Oneplay. Hlasové ovládání funguje přes Google Assistant přímo tlačítkem na ovladači. Televizor podporuje Google Cast i Apple AirPlay 2 pro bezdrátové sdílení obsahu z mobilních zařízení. Zajímavostí je podpora videohovorů přes Google Meet (vyžaduje dokoupení webkamery). TCL 65T8C se nyní zdá být skvělou koupí Za cenu 14 442 Kč po automatické slevě získáte televizor, který ještě letos na jaře stál dvojnásobek. TCL 65T8C představuje výjimečnou nabídku pro každého, kdo hledá velkou QLED televizi s moderními funkcemi pro filmy i hraní. Jeho dosavadní uživatelé si ji dle recenzí chválí, i když jich není takové množství na to, aby šlo vypíchnout konkrétní pozitiva a negativa dle zkušeností spotřebitelů. Pořídili byste si televizi TCL 65T8C? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi