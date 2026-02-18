Tuhle 65" Mini LED TV koupíte ve fajn akci. Má slušný jas, zvuk Bang and Olufsen a až 144 Hz Hlavní stránka Zprávičky 65" Mini LED televize TCL Q7C klesla na Alze pod hranici 20 tisíc korun na 19 992 Kč Televizor kombinuje 1008 stmívacích zón, 144Hz obnovovací frekvenci a špičkový jas 2 600 nitů Uživatelé chválí kvalitu obrazu a rychlý systém Google TV, ale upozorňují na nutnost počátečního doladění Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.2.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste zvažovali nákup velkého televizoru s Mini LED podsvícením, ale odrazovala vás cena, máme dobrou zprávu. Oblíbená 65″ TCL Q7C se na Alze vrátila pod psychologickou hranici dvaceti tisíc korun. Namísto původních 24 990 Kč nyní stojí 19 992 Kč (s kódem ALZADNY20), což představuje úsporu téměř pět tisíc korun. Jde přitom o model z roku 2025, který patří k nejlépe vybaveným televizorům ve své cenové kategorii. Mini LED s 1008 stmívacími zónami TCL Q7C využívá technologii QD-Mini LED, která kombinuje přednosti QLED a lokálního stmívání. Televizor disponuje 1008 nezávislými stmívacími zónami, díky čemuž dokáže zobrazit hlubokou černou vedle jasných partií bez nežádoucího světelného přesvícení okolí. Špičkový jas dosahuje 2 600 nitů, což oceníte zejména při sledování HDR obsahu v osvětlené místnosti. CHCI MINI LED TELEVIZI V AKCI Panel typu HVA nabízí nativní kontrastní poměr kolem 7000:1, což je výrazně více než u běžných IPS panelů. TCL navíc osadil obrazovku antireflexní vrstvou, která potlačuje odrazy z okolního osvětlení. Televizor podporuje všechny rozšířené HDR formáty včetně Dolby Vision, HDR10+ a HLG. Herní funkce a 144 Hz Pro hráče je klíčová 144Hz obnovovací frekvence (v herním režimu) v kombinaci se čtyřmi porty HDMI 2.1. Televizor podporuje technologie VRR a ALLM pro automatické přepnutí do režimu s nízkou latencí. K dispozici je také herní lišta Game Bar pro rychlé nastavení obrazových parametrů přímo během hraní. Procesor AiPQ Pro se stará o vylepšení obrazu pomocí algoritmů umělé inteligence. Mezi jeho funkce patří inteligentní úprava kontrastu, optimalizace barev a technologie MEMC pro vyhlazení pohybu při sledování sportu nebo akčních filmů. Zvuk od Bang & Olufsen a Google TV Ozvučení televizoru nese označení Audio by Bang & Olufsen. Reproduktorová soustava s celkovým výkonem 30 W zahrnuje vestavěný subwoofer a podporuje prostorový zvuk Dolby Atmos a DTS:X. Pro náročnější uživatele nicméně bude soundbar stále lepší volbou. Systém Google TV zajišťuje přístup ke streamovacím službám jako Netflix, HBO Max, Disney+ nebo české Oneplay. K dispozici je hlasové ovládání přes Google Assistant a bezdrátové zrcadlení obrazu pomocí Chromecast a Apple AirPlay 2. Co říkají uživatelé v recenzích Na Alze má TCL 65Q7C hodnocení 4,8 z 5 hvězdiček od 25 zákazníků, přičemž 96 % z nich televizi doporučuje. Reklamovanost činí pouhých 0,15 %, což svědčí o solidní spolehlivosti. Uživatelé nejčastěji chválí kvalitu obrazu, rychlost systému Google TV a celkový poměr cena/výkon. Opakovaně se objevuje spokojenost s ostrostí a barvami Mini LED panelu. Někteří zákazníci oceňují i zvuk, byť jiní by preferovali lepší basovou složku. Z negativních postřehů se opakuje nutnost počátečního doladění obrazu – několik recenzentů uvádí, že po vybalení byl obraz kvůli továrním eko nastavením horší a vyžadoval úpravy. Kritiku si vysloužila také centrální noha stojanu, která je podle některých méně stabilní než klasické dvounohé řešení. Občas se objevují výhrady k sekání obrazu u některých IPTV aplikací. Pro koho je TCL Q7C vhodná TCL 65Q7C představuje zajímavou volbu pro ty, kdo hledají velký televizor s Mini LED technologií pod 20 tisíc korun. Kombinace vysokého jasu, lokálního stmívání a 144Hz frekvence ji činí univerzálním strojem jak pro filmy, tak pro hraní her na konzolích. PROHLÉDNOUT SLEVU NA ALZE Méně vhodná bude pro uživatele, kteří očekávají dokonalý obraz hned po vybalení bez jakéhokoliv ladění. Stejně tak pokud potřebujete televizor na stěnu s výklopným držákem a vadí vám tenká konstrukce, možná oceníte robustnější modely. Pro ty, kdo vyžadují absolutně nejlepší černou a nekonečný kontrast, zůstává OLED stále nepřekonanou volbou – ovšem za výrazně vyšší cenu. Zaujala vás televize TCL Q7C za tuto cenu? 