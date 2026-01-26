Špičková televize TCL 65C9K teď hodně zlevnila! Dostanete k ní navíc telefon zdarma Hlavní stránka Zprávičky TCL 65C9K je 65" Mini LED televize s 3024 stmívacími zónami a ozvučením Bang & Olufsen Podporuje 144Hz VRR, HDMI 2.1, Dolby Vision i Dolby Atmos Cena klesla z 59 990 Kč na 32 990 Kč a k tomu dostanete telefon TCL zdarma Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 26.1.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Téměř vlajková Mini LED televize TCL 65C9K kombinuje tisíce stmívacích zón pro precizní podsvícení s reproduktory Bang & Olufsen. A teď je za skoro polovinu původní ceny – s telefonem v hodnotě 5 tisíc navíc. Mini LED se 3024 stmívacími zónami Technologie QD-Mini LED spojuje kvantové tečky QLED s přesným lokálním stmíváním. Výsledek? Kontrast blížící se OLED, ale s vyšším jasem a delší životností. Panel má 3024 stmívacích zón a nativní kontrastní poměr 7000:1. HVA vrstva potlačuje odlesky, takže obraz zůstává čitelný i v osvětlené místnosti. KOUPIT NA HEURECE Rozlišení 4K doplňuje kompletní HDR podpora – HDR10, HDR10+, HLG i Dolby Vision. Pro hráče je tu HDMI 2.1 s 144Hz VRR, ALLM a Game Accelerator pro minimální latenci. Procesor AiPQ Pro s AI algoritmy optimalizuje obraz na úrovni pixelů. Bang & Olufsen a telefon zdarma Reproduktory od Bang & Olufsen mají výkon 90 W s integrovaným subwooferem a podporou Dolby Atmos i DTS:X. U většiny televizí v této kategorii byste řešili soundbar – tady možná nebudete muset. Systém Google TV nabízí Netflix, Disney+, české aplikace i hlasové ovládání přes Google Assistant. KOUPIT NA HEURECE Televize původně stála 59 990 Kč, nyní ji pořídíte za 32 990 Kč – sleva téměř 27 tisíc. K tomu dostanete telefon TCL 50 NXTPAPER 5G v hodnotě přibližně 5 tisíc zdarma. Jde o 6,8″ model se 108Mpx fotoaparátem, 5G a speciálním displejem šetrným k očím. Za 65″ Mini LED s prémiových ozvučením je to nabídka, která se jen tak neopakuje. Dáváte přednost Mini LED, nebo klasickému OLED? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce slevy TCL Televize Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024