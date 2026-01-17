Jedna z nejlepších MiniLED televizí v obří slevě! TCL 65C9K má šílený jas, 144 Hz a zvuk Bang Olufsen Hlavní stránka Zprávičky 65" Mini LED televize TCL C9K zlevnila z 59 990 Kč na 32 990 Kč s kódem VYPRODEJ20 Má 3024 stmívacích zón, špičkový jas 5 800 nitů a 144Hz frekvenci pro plynulé hraní her Quantum Dot technologie zobrazí přes 1 miliardu barev, potěší i 90W zvuk Bang & Olufsen s Dolby Atmos Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 17.1.2026 08:00 Žádné komentáře 0 TCL 65C9K je aktuální vlajková řada tohoto výrobce a do Česka přišla minulý rok. Nabízí vynikající kvalitu obrazu a za současných 32 990 Kč s kódem VYPRODEJ20 je téměř o polovinu levnější než při uvedení (59 990 Kč). Dostáváte 3024 stmívacích zón, špičkový jas až 5 800 nitů a 144 Hz herní režim s HDMI 2.1. Pro lidi, kteří chtějí špičkový obraz bez rizika vypálení obrazu jako u OLEDu, je to jasná volba. Mini LED s tisíci stmívacími zónami TCL C9K používá QD-Mini LED technologii, která kombinuje Quantum Dot pro bohaté barvy s tisíci miniaturními LED diodami pro přesné podsvícení. 3024 stmívacích zón umožňuje extrémně přesnou kontrolu jasu – černá je téměř černá jako u OLED, ale bez rizika vypálení. Nativní kontrast dosahuje 7000:1, s lokálním stmíváním pak až 27 500:1. Quantum Dot technologie zobrazí přes 1 miliardu barev s pokrytím 95 % DCI-P3 a 77 % Rec.2020. Televize podporuje všechny hlavní HDR standardy: HDR10, HDR10+, HLG a Dolby Vision IQ. Špičkový jas 5 800 nitů (v praxi udržitelně kolem 3 750 nitů) znamená perfektní čitelnost i v jasně osvětlených místnostech. KOUPIT TCL 65C9K ZA 32 990 KČ Herní funkce na úrovni vlajkových lodí TCL C9K má HDMI 2.1 s podporou 4K při 144 Hz v herním režimu, VRR (Variable Refresh Rate) pro eliminaci trhání obrazu a ALLM (Auto Low Latency Mode) pro automatické přepnutí do herního režimu. Input lag v Game Mode je kolem 15 ms, což je vynikající hodnota. Procesor AiPQ Pro zajišťuje plynulý pohyb díky technologii MEMC (Motion Estimation & Motion Compensation), která inteligentně dopočítává snímky. Výsledkem je ostrý obraz bez rozmazání i při rychlých akcích – ať už sledujete sport nebo hrajete závodní hry. Zvuk Bang & Olufsen s Dolby Atmos Televize má 90W reproduktory od Bang & Olufsen s podporou Dolby Atmos a DTS:X. Jde o 6.2.2kanálový systém (v praxi spíš 2.1.2 s virtualizací), který nabízí prostorový zvuk. Součástí je také integrovaný subwoofer pro hlubší basy. K dispozici máte nástroj Beosonic pro nastavení zvuku mezi „teplý–jasný“ a „relaxovaný–energický“. Zvuk je sám o sobě velmi dobrý, ale pokud chcete maximální zážitek, můžete televizi doplnit o soundbar. Google TV a chytré funkce TCL C9K běží na Google TV s přístupem k Netflixu, Prime Video, Disney+, YouTube a stovkám dalších aplikací. Systém nabízí personalizovaná doporučení podle toho, co sledujete. K dispozici je Google Assistant pro hlasové ovládání, Chromecast, AirPlay 2 a Miracast pro zrcadlení obsahu z telefonu nebo tabletu. Televize má antireflexní vrstvu CrystalGlow WHVA, která snižuje odlesky a zlepšuje viditelnost v různých světelných podmínkách. Panel nabízí také širší pozorovací úhly než běžné VA panely, i když OLED je v tomto ohledu stále lepší. CHCI TCL 65C9K V AKCI Pro koho je televize vhodná TCL 65C9K je jasná volba pro lidi, kteří chtějí špičkový obraz bez rizika burn-inu. Pokud máte jasně osvětlenou místnost nebo televize běží 10+ hodin denně, Mini LED je bezpečnější volba než OLED. Za 32 990 Kč dostáváte kvalitu obrazu, která konkuruje OLED televizím za 50–60 tisíc. Hráči ocení 144Hz frekvenci, HDMI 2.1 a nízkou latenci. Milovníci filmů ocení Dolby Vision a precizní lokální stmívání. Musíte však počítat s kompromisy. Pozorovací úhly nejsou tak široké jako u OLED – při extrémně bočním sledování vidíte pokles kontrastu. Pokud však hledáte špičkový obraz pro jasné místnosti, dlouhou životnost a herní funkce, TCL 65C9K za 32 990 Kč je jedna z nejlepších voleb na trhu. Zvažujete koupi TCL 65C9K za tuto cenu? 