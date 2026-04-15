Tahle 4K televize od TCL zlevnila pod sedm tisíc! Má 55 palců, Google TV a umí AirPlay 2

TCL 55V6C je 55" 4K televize s Google TV, HDR10, HDMI 2.1, AirPlay 2 a Dolby Audio — modelový rok 2025 Původně 12 990 Kč, nyní s kódem ALZADNY15 za 6 990 Kč — sleva 46 % Hodnocení 4,8/5 při 103 recenzích, 97 % doporučení a přes 5 000 prodaných kusů Jakub Kárník Publikováno: 15.4.2026 18:00 55palcová 4K televize za sedm tisíc. TCL 55V6C je na Alze za 6 990 Kč s kódem ALZADNY15. Původní cena byla 12 990 Kč, postupně klesla pod deset tisíc a teď je ještě levnější. Za ty peníze dostanete Google TV s kompletní nabídkou streamovacích služeb, HDMI 2.1 pro konzole nové generace, AirPlay 2 pro iPhone a Google Cast pro Android. Hodnocení 4,8 z 5 při 103 recenzích a 97 % doporučení — lidé za to platí sedm tisíc a píšou, že za tu cenu nemůžou říct „ani půl slova". Co za sedm tisíc čekat S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává jako hlavní televize do obýváku, do ložnice, na chalupu nebo jako první velká 4K televize — s kompletním Google TV ekosystémem za cenu, za kterou jinde koupíte 43″ panel.⚠️ Zvažte, že jde o základní LED panel s 60 Hz — žádné Mini LED, žádné lokální stmívání a pozorovací úhly nejsou nejlepší.💡 Za 6 990 Kč dostanete 55″ 4K, HDR10, 3× HDMI 2.1, ALLM, Google TV s hlasovým ovládáním, AirPlay 2, Chromecast, Dolby Audio (20W) a bezrámečkový design. Co za sedm tisíc čekat HVA panel s vysokým nativním kontrastem a antireflexní úpravou — při pohledu zepředu je obraz překvapivě dobrý na tuhle cenovou kategorii. Procesor AiPQ optimalizuje barvy, kontrast a pohyb snímek po snímku. Technologie MEMC dopočítává snímky pro plynulejší sport a akční scény. Tři HDMI 2.1 porty s podporou ALLM pro automatický herní režim — PS5 i Xbox Series X připojíte bez problémů. Google TV nabízí Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video, YouTube i české služby jako SledováníTV nebo Oneplay. Hlasové ovládání přes Google Assistant, sdílení z telefonu přes AirPlay 2 a Google Cast. Reproduktory 20W s Dolby Audio jsou na základní sledování dostatečné — několik recenzentů píše, že jsou překvapivě slušné. Funkce Multisound umožňuje současný výstup do reproduktorů i bezdrátových sluchátek s nezávislou hlasitostí. Hmotnost pouhých 10 kg usnadňuje montáž. Reklamovanost 0,44 % je na tuhle cenovou kategorii výborná. S čím počítat Je to základní LED televize s 60Hz panelem a jasem 270 nitů — žádné Mini LED, žádné lokální stmívání, žádný Dolby Vision. Pod úhlem obraz šedne, jak upozorňuje jeden recenzent. Na přímém slunci v osvětlené místnosti to nebude zázrak. Podporuje pouze HDR10 — ne HDR10+ ani Dolby Vision. Ale sedm tisíc za 55″ 4K televizi s kompletním Google TV a HDMI 2.1? Jednoduše nic levnějšího na trhu neexistuje. 55″ 4K televize za sedm tisíc — je to dost, nebo byste raději investovali do prémiovějšího modelu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi