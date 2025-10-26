QD-Mini LED telka s 55" úhlopříčkou za 11 tisíc. TCL 55Q6C zlevnila na dosavadní minimum Hlavní stránka Zprávičky TCL 55Q6C klesla na historické minimum 11 200 Kč, původně stála přes 20 tisíc Televizor kombinuje QD-Mini LED panel se 144Hz obnovovací frekvencí a až 512 zónami stmívání Součástí výbavy je Google TV, HDMI 2.1 a zvukový systém ONKYO 2.1 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.10.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte televizor s pokročilou zobrazovací technologií za rozumnou cenu, máme pro vás zajímavou zprávu. Model TCL 55Q6C se dostává na historicky nejnižší cenu 11 200 Kč, což představuje výrazný pokles oproti původní ceně přes 20 tisíc korun. Televizor využívá technologii QD-Mini LED, která kombinuje výhody kvantových teček s precizním podsvícením pomocí miniaturních LED diod. QD-Mini LED panel s vysokým jasem a kontrastem TCL Q6C využívá panel QD-Mini LED, který díky takzvaným kvantovým tečkám zobrazuje přes miliardu barev. Televizor disponuje až 512 zónami lokálního stmívání, což umožňuje dosáhnout hlubší černé i vyššího jasu v jasných scénách. Technologie TCL All-Domain Halo Control eliminuje nežádoucí světelné přechody kolem objektů, zatímco HVA panel zajišťuje nativní kontrast 7000:1. Světelný čip televizoru zvyšuje jas o 53,8 % při současném zlepšení energetické účinnosti o 10 %. Technologie Condensed Micro Lens zlepšuje rovnoměrnost podsvícení o 143 % a díky Micro-OD konstrukci má většina modelů tloušťku pod 60 mm. Panel podporuje 144Hz nativní obnovovací frekvenci, která zajišťuje plynulý obraz při sledování sportu i hraní her. Výkonný procesor a pokročilé zpracování obrazu O zpracování obrazu se stará čip AiPQ Pro Processor, který pomocí umělé inteligence upravuje kontrast, barvy, ostrost a HDR efekty v reálném čase. Dynamic Lighting Bionic Algorithm automaticky optimalizuje tmavé i světlé scény pro zachování detailů. Televizor využívá Bidirectional 23 bit Control pro přesné přizpůsobení jasu a barev okolnímu prostředí. CHCI TELEVIZI V AKCI Rychlá Transient Response eliminuje duchy a rozmazání pohybu, což oceníte zejména při sledování akčních scén nebo hraní her. Technologie Bionic Color Optimization zajišťuje věrné podání barev při zachování vysokého HDR jasu. Zvukový systém ONKYO a herní funkce Zvukovou stránku zajišťuje ONKYO 2.1 Hi-Fi systém s nezávislými basovými jednotkami. Televizor podporuje Dolby Atmos pro prostorový zvuk a technologii DTS Virtual:X pro simulaci 3D zvuku. Pro hráče je k dispozici herní režim Game Master s podporou AMD FreeSync Premium Pro a HDMI 2.1 porty pro připojení nejnovějších konzolí. Funkce Gamebar zobrazuje herní statistiky přímo na obrazovce, zatímco Superwide Gameview umožňuje změnit poměr stran pro širší zorné pole ve hrách. Google TV a chytré funkce TCL Q6C běží na systému Google TV s personalizovanými doporučeními a podporou hlasového ovládání Hey Google. Televizor umožňuje videohovory přes Google Meet a nabízí dětský profil s filtrovaným obsahem. Mezi zajímavé funkce patří Art Gallery pro zobrazování uměleckých děl, AI Art s více než 100 000 předvygenerovanými obrazy a Ambient Mode s přírodními scenériemi. Pro úsporu energie je k dispozici Energy-saving Mode, který automaticky přizpůsobuje jas obrazu. Quick Settings pak umožňují rychlý přístup k nejpoužívanějším nastavením. Pro koho je TCL 55Q6C vhodná? Televizor ocení zejména náročnější diváci, kteří vyžadují kvalitní obraz s vysokým kontrastem a širokým barevným gamutem. Díky 144Hz obnovovací frekvenci a HDMI 2.1 je vhodná i pro hráče s nejnovějšími konzolemi PlayStation 5 nebo Xbox Series X. Model se hodí do světlých místností, kde běžné televizory trpí nedostatečným jasem. Za cenu 11 200 Kč získáváte televizor s technologií, která se běžně nachází v podstatně dražších modelech. TCL Q6C je dostupná v úhlopříčkách 55″, 65″, 75″, 85″ a 98″, takže si vybere každý podle velikosti své místnosti. Zvažujete pořízení televizoru s QD-Mini LED technologií? 