Obří sleva: Tahle 55" TCL má Mini LED, 144 Hz a kvalitní zvuk. Teď je za necelých 13 tisíc!

55" TCL s Mini LED technologií klesla na rekordních 12 990 korun
Za cenu běžné LED televize dostanete 180 stmívacích zón a 144Hz panel
K tomu zdarma půlroční předplatné SledováníTV a prodlouženou záruku

Jakub Kárník
Publikováno: 25.8.2025 18:00

Pokud vyhlížíte větší televizi s moderními technologiemi, máme pro vás zajímavý tip. TCL 55Q6C, která v dubnu vstupovala na český trh za 22 490 korun, se nyní na Alze prodává za 12 990 korun. To je pokles o 42 procent za pouhé 4 měsíce. Co víc – jde o jednu z nejlevnějších 55palcových televizí s Mini LED technologií na našem trhu.

Mini LED za cenu běžné LED televize

Hlavní trumf TCL 55Q6C je Mini LED podsvícení se 180 stmívacími zónami. Pro srovnání – běžné LED televize v této cenové kategorii mají maximálně desítky zón, často jen jednotky. Více zón znamená lepší kontrast, hlubší černou a méně světelné záře kolem jasných objektů na tmavém pozadí.

Panel má 4K rozlišení (3840 × 2160 pixelů) a podporuje všechny důležité HDR standardy – HDR10, HDR10+, HLG a Dolby Vision. K tomu přidejte HVA panel s antireflexní úpravou, který minimalizuje odrazy a rozšiřuje pozorovací úhly. Za 13 tisíc je to super výbava.

Ráj pro hráče se 144 Hz a HDMI 2.1

TCL nezapomnělo ani na hráče. Televizor nabízí 144Hz obnovovací frekvenci při 4K rozlišení, což ocení majitelé výkonných PC nebo nových konzolí. Ze čtyř HDMI portů podporují dva standard HDMI 2.1 s plnou propustností 48 Gb/s. To znamená 4K při 120 Hz s HDR, VRR (Variable Refresh Rate) pro eliminaci trhání obrazu a ALLM (Auto Low Latency Mode) pro minimální vstupní zpoždění.

Funkce Game Master automaticky rozpozná, kdy hrajete, a přepne na optimální nastavení. TCL dokonce tvrdí, že s pomocí 240Hz Game Acceleratoru dokáže simulovat vyšší snímkovou frekvenci pomocí interpolace snímků.

Google TV a solidní zvuk

Operační systém Google TV patří k nejlepším na trhu. Najdete zde všechny populární aplikace včetně Netflixu, Disney+, HBO Max nebo českých služeb jako Prima+, Oneplay či SledováníTV. Mimochodem, k televizi dostanete půlroční předplatné SledováníTV zdarma v hodnotě 1 500 korun.

Zvukový systém tvoří 40W reproduktory ONKYO s integrovaným subwooferem. Podporují Dolby Atmos, DTS:X a DTS Virtual:X, takže prostorový zvuk zvládnou solidně. Pro běžné sledování to stačí a jedná se o nejlepší reproduktory, které můžete v televizi za 13 tisíc dostat. s podobnou výbavou stojí ještě víc. TCL sice není prémiová značka, ale technologie má na úrovni.

Pozitivní je také prodloužená záruka TCL v hodnotě 3 990 korun, kterou dostanete zdarma. Celkem tak k televizi získáte bonusy za 5 490 korun.

Máte zkušenosti s televizory TCL?