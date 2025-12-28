Parádní MiniLED TV od TCL zlevnila na minimum! Má 720 stmívacích zón a 144Hz frekvenci Hlavní stránka Zprávičky Mini LED televize TCL 55C89K zlevnila z 25 990 Kč na 18 193 Kč s kódem VYPRODEJ30 55" panel s 720 stmívacími zónami, nativních 144 Hz a 60W reproduktory Bang & Olufsen Může posloužit do menšího obýváku nebo jako náhrada za monitor Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.12.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Čínská firma TCL představila Mini LED televizi 55C89K za 25 990 Kč a teď se na Alze prodává s kódem VYPRODEJ30 za 18 193 Kč. To je sleva téměř 8 tisíc korun. Za necelých 19 tisíc dostanete 55″ Mini LED s 720 stmívacími zónami a nativní 144Hz frekvencí – ideální do menšího obýváku nebo jako velký monitor na hry. 720 zón a překvapivě dobrý zvuk Jde o 55″ Mini LED panel s technologií Quantum Dot a rozlišením 4K (3840×2160). Televize má 720 lokálních stmívacích zón – míň než u 75″ modelu C8K (2176 zón), ale pořád výrazně víc než u běžných LED TV s 50-100 zónami. CrystalGlow HVA panel s antireflexní vrstvou potlačuje odlesky. Panel má nativní 144Hz obnovovací frekvenci, ne jen interpolaci – skutečně plynulý obraz na sport a hry bez trhání. Televize podporuje HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ a je certifikovaná jako IMAX Enhanced. Procesor AiPQ Pro optimalizuje barvy a kontrast. Pro hráče nabízí HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, FreeSync Premium Pro a 240Hz Game Accelerator ve Full HD. Zvuk zajišťují 60W reproduktory Bang & Olufsen s Dolby Atmos. Jeden uživatel píše: „Překvapivě výborný zvuk, basy… televizor má velké reproduktory zezadu“. To potvrzuje, že TCL nepodcenilo zvukovou stránku. SLEVOVÝ KÓD: VYPRODEJ30 Musíte doladit nastavení, stojánek je plastový Za 18 193 Kč dostáváte solidní výbavu – 720 zón, nativní 144Hz, 60W zvuk a všechny HDR formáty. Jeden uživatel chválí: „Skvělý obraz, celkem široké spektrum pro kalibraci“, ale dodává: „Po prvním zapnutí mi nevyhovoval původně nastavený obraz, bylo potřeba doladit v nastavení“. KOUPIT TCL 55C89K Televize kooperuje s Apple TV a dá se ovládat Apple ovladačem. K TV dostanete 5letou záruku zdarma (3 990 Kč) a předplatné SledovaniTV na 6 měsíců (1 500 Kč). Pokud hledáte televizi do menšího obýváku nebo velký monitor na hry, TCL 55C89K za 18 193 Kč je zajímavá volba. Jen počítejte s tím, že musíte doladit obraz a stojánek je plastový. Používáte televizi i jako monitor na hry? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza miniLED slevy TCL Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024