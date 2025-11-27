Mini LED televize TCL s 55" úhlopříčkou zlevnila na historické minimum. Má Google TV, zvukový systém Onkyo a až 144 Hz Hlavní stránka Zprávičky TCL 55C69K s Mini LED podsvícením je nyní k dostání za historicky nejnižší cenu 12 159 Kč Televizor nabízí až 512 lokálních zón stmívání, QLED technologii a 144Hz obnovovací frekvenci Nechybí podpora Google TV, Dolby Atmos a herních funkcí včetně AMD FreeSync Premium Pro Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.11.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste vyhlíželi televizor s Mini LED podsvícením za rozumnou cenu, právě teď je ideální příležitost. Model TCL 55C69K se na českém trhu prodává za historicky nejnižší cenu 12 159 Kč, což z něj činí jednu z nejdostupnějších cest k moderní zobrazovací technologii. Mini LED podsvícení s QLED technologií Herní výbava a plynulý obraz Zvuk od Onkyo a chytrý systém Pro koho je TCL 55C69K vhodný? Mini LED podsvícení s QLED technologií TCL u modelu C69K kombinuje Mini LED podsvícení s QLED technologií, kterou označuje jako QD-Mini LED. Televizor disponuje až 512 lokálními zónami stmívání, které zajišťují přesnější kontrolu podsvícení a lepší zobrazení tmavých scén. TCL rovněž nasadilo HVA panel s nativním kontrastním poměrem 7000:1, což je výrazně více než u běžných IPS panelů. Za zmínku stojí také technologie All-domain Halo Control, která má potlačovat nežádoucí záření světla kolem jasných objektů na tmavém pozadí – typický problém levnějších Mini LED televizorů. TCL k tomu využívá kombinaci speciálních čoček, algoritmů a samotného HVA panelu. Herní výbava a plynulý obraz Televizor podporuje nativní 144Hz obnovovací frekvenci a technologii AMD FreeSync Premium Pro, takže si na něm užijete plynulé hraní bez trhání obrazu. Nechybí ani HDMI 2.1 porty pro připojení konzolí nové generace a herní režim Game Master s nastavitelným Game Barem. CHCI TELEVIZI V AKCI O zpracování obrazu se stará procesor AiPQ Pro, který automaticky upravuje kontrast, barvy i ostrost podle typu obsahu. Televizor pokrývá 93 % barevného prostoru DCI-P3 a zobrazuje více než miliardu barevných odstínů díky kvantovým tečkám. Zvuk od Onkyo a chytrý systém TCL 55C69K je vybaven 2.1kanálovým audio systémem Onkyo s integrovaným subwooferem. Podporuje prostorový zvuk Dolby Atmos i DTS Virtual:X, takže si filmový zážitek užijete i bez externího soundbaru. Televizor běží na operačním systému Google TV, který poskytuje přístup ke streamovacím službám jako Netflix, Disney+ nebo HBO Max. Nechybí hlasové ovládání přes Google Assistant ani možnost zrcadlení obsahu z telefonu. Pro koho je TCL 55C69K vhodný? Tento televizor ocení především ti, kteří chtějí vyzkoušet Mini LED technologii bez velkých investic. Hodí se do obývacích pokojů s běžným osvětlením, kde využijete vyšší jas i antireflexní úpravu. Díky 144Hz obnovovací frekvenci a AMD FreeSync si přijdou na své i hráči, byť pro nejnáročnější použití existují modely s více zónami stmívání. KOUPIT TCL 55C69K Pokud hledáte 55″ televizor s moderními technologiemi a nechcete utrácet desítky tisíc, aktuální cena 12 159 Kč představuje zajímavou nabídku. Zaujal vás televizor TCL 55C69K? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Black Friday česko Mini LED TCL Televize Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024