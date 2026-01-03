Kvalitní TCL televize za 6 tisíc! Má 4K rozlišení, antireflexní vrstvu a umí AirPlay 2 Hlavní stránka Zprávičky 50" LED televize TCL V6C s Google TV a HDR10 stojí nyní 5 993 Kč s kódem VYPRODEJ25 Nabízí 4K rozlišení, HVA panel s antireflexní úpravou, 20W reproduktory a podporu AirPlay 2 Původní cena činila 11 990 Kč – za necelých 6 tisíc je to solidní televize do druhé místnosti Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.1.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Potřebujete televizi do ložnice, na chatu nebo do dětského pokoje? TCL 50V6C je základní 4K televize, která za původních 11 990 Kč neměla moc co nabídnout. Za 5 993 Kč s kódem VYPRODEJ25 už ale začíná dávat smysl. Není to žádný zázrak, ale svůj účel splní. Co dostanete za 6 tisíc TCL V6C je základní LED televize – žádné QLED, žádné Mini LED, žádné lokální stmívání. Panel má rozlišení 4K Ultra HD s podporou HDR10. Chybí Dolby Vision i HDR10+, které najdete u dražších modelů. Obnovovací frekvence je 50/60 Hz, takže 120Hz plynulost zde nečekejte. Pozitivem je HVA panel s antireflexní úpravou a širšími pozorovacími úhly. O zpracování obrazu se stará procesor AiPQ s algoritmy pro optimalizaci ostrosti a barev. Technologie MEMC (Motion Clarity) dopočítává snímky pro plynulejší zobrazení rychlých scén. Google TV a konektivita Televize běží na platformě Google TV s přístupem ke všem streamovacím službám. Hlasové ovládání přes Google Assistant funguje z dálkového ovladače. Nechybí Chromecast, Apple AirPlay 2 a podpora HbbTV 2.0.3. K dispozici jsou 3× HDMI (pozor, ne HDMI 2.1) a 1× USB. Pro hráče je tu ALLM (Auto Low Latency Mode), který automaticky přepne do herního režimu. Bez HDMI 2.1 a VRR to ale není televize pro náročné hraní – spíš pro příležitostné hry nebo retro konzole. TCL 50V6C ZA 5 993 KČ Zvuk a obraz – co říkají zákazníci Reproduktory mají výkon 20 W s podporou Dolby Digital Plus. Uživatel Vít z Jihlavy hodnotí: „Perfektní TV za rozumný peníz. Krásný obraz, dělá vše co má.“ Podobně Daniel ze Slovenska: „Za tú cenu perfektné, zvuk perfektný, obraz super.“ Na druhou stranu Pavol upozorňuje: „Zvuk nie je moc dobrý a tiež aj obraz si musíte nastavit podľa seba.“ Výchozí nastavení obrazu a zvuku nemusí každému vyhovovat – počítejte s tím, že si televizi budete muset doladit. Funkce Multisound umožňuje současně pouštět zvuk z reproduktorů i bezdrátových sluchátek. Pro koho je televize vhodná? TCL 50V6C za necelých 6 tisíc cílí na zákazníky, kteří potřebují druhou televizi do vedlejší místnosti. Ložnice, dětský pokoj, chata, kancelář – všude tam, kde nepotřebujete prémiový obraz, ale chcete funkční 4K televizi s chytrými funkcemi. Hodnocení 4,7 z 5 od 18 zákazníků a 100 % spokojených uživatelů svědčí o tom, že televize plní očekávání. Reklamovanost pouhých 0,11 % je vynikající. V balení je navíc 6měsíční předplatné SledovaniTV v hodnotě 1 500 Kč zdarma. KOUPIT TCL 50V6C Jako hlavní televize do obýváku ale V6C nedoporučuji. Chybí Dolby Vision, 120Hz panel, HDMI 2.1 – všechno, co od moderní televize do hlavní místnosti čekáte. Pokud hledáte levnou 50″ televizi s Google TV a 4K rozlišením, TCL V6C za 5 993 Kč je rozumná volba. Nic víc, nic míň. Pro YouTube, Netflix a běžné sledování v menší místnosti to stačí. A za ušetřené peníze si můžete dovolit lepší hlavní televizi do obýváku. Máte doma druhou televizi? Kam byste ji umístili? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy TCL Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024