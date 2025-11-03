Chcete extra levnou 50" QLED televizi? Tohle TCL vás teď vyjde na 8 tisíc, má Dolby Atmos a Google TV Hlavní stránka Zprávičky TCL 50P7K klesla na historicky nejnižší cenu 7 990 Kč se slevou 23 % 50" QLED televize nabízí 4K rozlišení s podporou HDR10+ a Dolby Vision K televizoru dostanete předplatné SledováníTV na 6 měsíců a prodlouženou záruku v hodnotě 5 490 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.11.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte cenově dostupnou televizi s kvalitním QLED panelem, měli byste zbystřit pozornost. TCL 50P7K se na Alze právě prodává za historicky nejnižší cenu 7 990 Kč, na český trh přitom byla uvedená za 13 990 Kč. Navíc k ní dostanete dárky v celkové hodnotě 5 490 Kč – půlroční předplatné streamovací služby SledováníTV a prodlouženou záruku TCL na 3 roky. QLED panel s miliardou barev za cenu LCD televize Srdcem televize je 50″ QLED panel s rozlišením 3840 × 2160 pixelů, který využívá technologii kvantových teček Quantum Dot. Ta dokáže zobrazit přes miliardu barevných odstínů a pokrývá 93 % profesionálního barevného prostoru DCI-P3. V praxi to znamená živější a přirozenější barvy než u běžných LED televizorů. TCL navíc používá vlastní HVA panel, který nabízí třikrát vyšší kontrast než standardní VA panely a účinně potlačuje odlesky. O zpracování obrazu se stará procesor AiPQ Pro s pěticí algoritmů – Ai-Clarity vylepšuje ostrost a redukuje šum, Ai-Colour optimalizuje barevné podání, Ai-HDR zpracovává různé HDR formáty, Ai-Contrast dynamicky upravuje kontrastní poměr a Ai-Motion zajišťuje plynulý pohyb. Televizor podporuje všechny hlavní HDR standardy včetně HDR10, HDR10+, HLG a Dolby Vision. UŠETŘÍM NA TELEVIZI TCL Výbava pro hráče i filmové fanoušky Herní nadšenci ocení režim Game Master s podporou HDMI 2.1, který přináší automatické přepnutí do režimu s nízkou latencí (ALLM) a variabilní obnovovací frekvenci (VRR). Televize nabízí tři HDMI porty, takže si k ní připojíte herní konzoli, soundbar i set-top box současně. Při hraní můžete využít specializovaný Game Bar, který zobrazuje herní statistiky v reálném čase, nebo funkci Aiming Aid pro přesnější zaměřování. Zvukovou stránku zajišťují 20W reproduktory s podporou Dolby Atmos, DTS:X a DTS Virtual:X. Prostorový zvuk vytváří dojem, že zvuk přichází ze všech stran včetně stropu. Pro dlouhé filmové večery je zde technologie Multiple Eye Care, která kombinuje eliminaci blikání, redukci modrého světla a optimalizaci jasu podle okolního osvětlení. Google TV se všemi streamovacími službami Televizor běží na platformě Google TV, která nabízí přístup ke všem populárním streamovacím službám jako Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video nebo české Voyo a SkyShowtime. Ovládání usnadňuje hlasový asistent Google Assistant v češtině – stačí stisknout tlačítko na dálkovém ovladači a říct, co chcete sledovat. Z mobilních zařízení můžete obsah streamovat přes Google Cast nebo Apple AirPlay 2. K dispozici jsou také dva USB porty pro připojení externího disku s filmy, ethernetový port pro stabilní internetové připojení a CI+ slot pro kartu placené televize. Televizor podporuje všechny tuzemské vysílací standardy DVB-T2, DVB-S2 i DVB-C. Pro koho je TCL 50P7K ideální volbou? Za aktuální cenu 7 990 Kč představuje TCL 50P7K zajímavou volbu pro každého, kdo chce kvalitní QLED panel, ale nechce za něj platit přes 10 tisíc korun. Televizor se hodí do obývacího pokoje či ložnice, kde oceníte 50″ úhlopříčku s ostrým 4K obrazem. Díky herním funkcím uspokojí i příležitostné hráče, kteří na televizi připojují PlayStation nebo Xbox. Bonusové dárky v hodnotě 5 490 Kč navíc výrazně zvyšují hodnotu celé nabídky – dostanete prodlouženou záruku na 3 roky a půl roku streamování zdarma. CHCI TCL 50P7K Zásadní nevýhodu spatřujeme v obnovovací frekvenci 50/60 Hz, která neuspokojí náročnější hráče (pro hraní jsou totiž rozhodně vhodnější modely s alespoň 120 Hz). Na běžné sledování filmů, seriálů a příležitostné hraní je však zcela dostačující. Pořídili byste si TCL 50P7K za tuto cenu? 