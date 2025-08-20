TOPlist

Mini LED telka s Google TV za skvělou cenu. 50" TCL 50C803 teď citelně zlevnila

  • TCL 50C803s s Mini LED a jasem 1300 nitů koupíte za cenu běžné LED telky
  • Se 144Hz frekvencí a podporou VRR pro PS5 a Xbox je perfektní pro hráče
  • Nabízí systém Google TV a technologie Dolby Vision a Atmos

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
20.8.2025 14:00
Ikona komentáře 0
TCL 50C803 dolby atmos

Pokud hledáte televizi s obrazem blížícím se OLED kvalitě, ale za rozumnou cenu, máme pro vás zajímavý tip. TCL 50C803 s Mini LED technologií klesla na 12 990 Kč, což je sleva 5 000 Kč z běžné ceny. Druhá nejlevnější nabídka na trhu se přitom momentálně pohybuje okolo 13 400 Kč.

Mini LED za cenu klasické LED televize

TCL 50C803 využívá pokročilou Mini LED technologii, která nabízí mnohem lepší podsvícení než běžné LED televize. S jasem až 1 300 nitů a lokálním stmíváním dosahuje hlubší černé a vyššího kontrastu. To oceníte především při sledování HDR obsahu, kde vyniknou detaily ve světlých i tmavých scénách. Televize podporuje všechny důležité HDR formáty včetně Dolby Vision a HDR10+.

TCL 50C803 mini led technologie

Zákazník Jindřich z Hodonína v recenzi píše: „Z televize jsem nadšený. Obraz a jeho plynulost jsou skvělé, systém je rychlý.“ Podobně spokojený je i David ze Strakonic, který vyzdvihuje kvalitu zobrazení černé: „Barvy, zobrazení černé a čistota obrazu se nedá s předchozí TV srovnávat.“

CHCI TELKU TCL SE SLEVOU

Ráj pro hráče s 144 Hz a VRR

Televize exceluje při hraní her díky 144Hz obnovovací frekvenci a podpoře VRR (Variable Refresh Rate). To znamená perfektně plynulý obraz bez trhání při hraní na PlayStation 5 nebo Xbox Series X. Jeden ze zákazníků potvrzuje: „K PS5 PRO podpora VRR – podporované hry ve 120 Hz, herní TV za solidní cenu.“

TCL 50C803 game master pro

Díky HDMI 2.1 zvládne televize přenášet 4K obraz při 144 Hz, což ocení především majitelé výkonných herních PC. S technologií Game Accelerator je pak frekvenci dokonce možné zvednout až na 240 Hz. Funkce ALLM (Auto Low Latency Mode) automaticky přepne do herního režimu s minimální odezvou.

Google TV s českými aplikacemi

Systém Google TV běží podle recenzí svižně a nabízí všechny populární streamovací služby včetně Netflix, Disney+, HBO Max nebo české Oneplay a SledováníTV. K televizi dokonce dostanete 6 měsíců SledováníTV zdarma v hodnotě 1 500 Kč.

Pro koho se televize hodí a na co si dát pozor

TCL 50C803 je ideální volbou pro:

  • Hráče, kteří ocení 144 Hz a nízkou odezvu
  • Filmové fanoušky díky podpoře Dolby Vision a Atmos
  • Každého, kdo chce kvalitní obraz za rozumnou cenu

Na druhou stranu, několik recenzentů upozorňuje na slabší zvuk, takže pokud jste audiofil, počítejte s dokoupením soundbaru nebo pokročilejší soustavy reproduktorů.

DALŠÍ TELEVIZE NA ALZA.CZ

Cena: 12 990 Kč

Využijete tuto slevu na Mini LED televizi TCL?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024