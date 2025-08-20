Mini LED telka s Google TV za skvělou cenu. 50" TCL 50C803 teď citelně zlevnila Hlavní stránka Zprávičky TCL 50C803s s Mini LED a jasem 1300 nitů koupíte za cenu běžné LED telky Se 144Hz frekvencí a podporou VRR pro PS5 a Xbox je perfektní pro hráče Nabízí systém Google TV a technologie Dolby Vision a Atmos Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.8.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte televizi s obrazem blížícím se OLED kvalitě, ale za rozumnou cenu, máme pro vás zajímavý tip. TCL 50C803 s Mini LED technologií klesla na 12 990 Kč, což je sleva 5 000 Kč z běžné ceny. Druhá nejlevnější nabídka na trhu se přitom momentálně pohybuje okolo 13 400 Kč. Mini LED za cenu klasické LED televize TCL 50C803 využívá pokročilou Mini LED technologii, která nabízí mnohem lepší podsvícení než běžné LED televize. S jasem až 1 300 nitů a lokálním stmíváním dosahuje hlubší černé a vyššího kontrastu. To oceníte především při sledování HDR obsahu, kde vyniknou detaily ve světlých i tmavých scénách. Televize podporuje všechny důležité HDR formáty včetně Dolby Vision a HDR10+. Zákazník Jindřich z Hodonína v recenzi píše: „Z televize jsem nadšený. Obraz a jeho plynulost jsou skvělé, systém je rychlý.“ Podobně spokojený je i David ze Strakonic, který vyzdvihuje kvalitu zobrazení černé: „Barvy, zobrazení černé a čistota obrazu se nedá s předchozí TV srovnávat.“ CHCI TELKU TCL SE SLEVOU Ráj pro hráče s 144 Hz a VRR Televize exceluje při hraní her díky 144Hz obnovovací frekvenci a podpoře VRR (Variable Refresh Rate). To znamená perfektně plynulý obraz bez trhání při hraní na PlayStation 5 nebo Xbox Series X. Jeden ze zákazníků potvrzuje: „K PS5 PRO podpora VRR – podporované hry ve 120 Hz, herní TV za solidní cenu.“ Díky HDMI 2.1 zvládne televize přenášet 4K obraz při 144 Hz, což ocení především majitelé výkonných herních PC. S technologií Game Accelerator je pak frekvenci dokonce možné zvednout až na 240 Hz. Funkce ALLM (Auto Low Latency Mode) automaticky přepne do herního režimu s minimální odezvou. Google TV s českými aplikacemi Systém Google TV běží podle recenzí svižně a nabízí všechny populární streamovací služby včetně Netflix, Disney+, HBO Max nebo české Oneplay a SledováníTV. K televizi dokonce dostanete 6 měsíců SledováníTV zdarma v hodnotě 1 500 Kč. Pro koho se televize hodí a na co si dát pozor TCL 50C803 je ideální volbou pro: Hráče, kteří ocení 144 Hz a nízkou odezvu Filmové fanoušky díky podpoře Dolby Vision a Atmos Každého, kdo chce kvalitní obraz za rozumnou cenu Na druhou stranu, několik recenzentů upozorňuje na slabší zvuk, takže pokud jste audiofil, počítejte s dokoupením soundbaru nebo pokročilejší soustavy reproduktorů. DALŠÍ TELEVIZE NA ALZA.CZ Cena: 12 990 Kč Využijete tuto slevu na Mini LED televizi TCL? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza česko Sleva TCL Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024