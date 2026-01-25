TOPlist

Nejlepší televize pod 6 tisíc! Tohle TCL má 4K rozlišení, QLED a umí Dolby Vision i Atmos

  • TCL 43T69C je 43" QLED televize s 4K rozlišením a Google TV
  • Podporuje HDR10+, Dolby Vision i Dolby Atmos
  • Se slevovým kódem TCLTV20 stojí 5 751 Kč místo původních 8 tisíc

25.1.2026 18:00
tcl tv jpg

QLED televize pod 6 tisíc? TCL 43T69C kombinuje 4K rozlišení, kvantové tečky pro živější barvy a kompletní podporu HDR formátů včetně Dolby Vision. K tomu Google TV a Dolby Atmos – a to všechno za cenu základních LED modelů.

QLED s Dolby Vision za hubičku

Panel využívá technologii QLED s HVA vrstvou pro vysoký kontrast a potlačení odlesků. Rozlišení 4K (3840 × 2160 px) doplňuje podpora HDR10, HDR10+, HLG i Dolby Vision – televize si vybere nejlepší formát podle obsahu, ačkoliv maximální jas nebude extra oslnivý, takže nepočítejte s tím, že vás HDR efekt odrovná. Tohle je televizor spíš do ložnice, kuchyně nebo dětského pokoje. Procesor AiPQ Pro pak dle marketingových tvrzení optimalizuje obraz na úrovni pixelů.

Pro hráče je tu HDMI 2.1 s ALLM (Auto Low Latency Mode) a herní režim Game Master. Reproduktory mají výkon 20 W s podporou Dolby Atmos a DTS:X – někteří uživatelé však zvuk označují za „plechový“ a řeší soundbar.

Google TV a bonusy v ceně

Systém Google TV znamená Netflix, Disney+, HBO Max, české aplikace i hlasové ovládání přes Google Assistant. Vestavěný Chromecast a AirPlay 2 umožní streamovat z telefonu i Macu. Na Alze má televize 4,7 z 5 od 18 zákazníků, reklamovanost pouhých 0,18 %.

K televizi dostanete 6 měsíců SledovaniTV (hodnota 1 500 Kč) a prodlouženou záruku TCL (hodnota 3 990 Kč). Původní cena byla kolem 8 tisíc, pak klesla na 7. Se slevovým kódem TCLTV20 ji teď pořídíte za 5 751 Kč – 4K QLED s Dolby Vision za cenu základní Full HD televize. To není špatná nabídka.

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…

