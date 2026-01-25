Nejlepší televize pod 6 tisíc! Tohle TCL má 4K rozlišení, QLED a umí Dolby Vision i Atmos Hlavní stránka Zprávičky TCL 43T69C je 43" QLED televize s 4K rozlišením a Google TV Podporuje HDR10+, Dolby Vision i Dolby Atmos Se slevovým kódem TCLTV20 stojí 5 751 Kč místo původních 8 tisíc Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 25.1.2026 18:00 Žádné komentáře 0 QLED televize pod 6 tisíc? TCL 43T69C kombinuje 4K rozlišení, kvantové tečky pro živější barvy a kompletní podporu HDR formátů včetně Dolby Vision. K tomu Google TV a Dolby Atmos – a to všechno za cenu základních LED modelů. QLED s Dolby Vision za hubičku Panel využívá technologii QLED s HVA vrstvou pro vysoký kontrast a potlačení odlesků. Rozlišení 4K (3840 × 2160 px) doplňuje podpora HDR10, HDR10+, HLG i Dolby Vision – televize si vybere nejlepší formát podle obsahu, ačkoliv maximální jas nebude extra oslnivý, takže nepočítejte s tím, že vás HDR efekt odrovná. Tohle je televizor spíš do ložnice, kuchyně nebo dětského pokoje. Procesor AiPQ Pro pak dle marketingových tvrzení optimalizuje obraz na úrovni pixelů. Pro hráče je tu HDMI 2.1 s ALLM (Auto Low Latency Mode) a herní režim Game Master. Reproduktory mají výkon 20 W s podporou Dolby Atmos a DTS:X – někteří uživatelé však zvuk označují za „plechový“ a řeší soundbar. KOUPIT NA ALZE Google TV a bonusy v ceně Systém Google TV znamená Netflix, Disney+, HBO Max, české aplikace i hlasové ovládání přes Google Assistant. Vestavěný Chromecast a AirPlay 2 umožní streamovat z telefonu i Macu. Na Alze má televize 4,7 z 5 od 18 zákazníků, reklamovanost pouhých 0,18 %. KOUPIT NA ALZE K televizi dostanete 6 měsíců SledovaniTV (hodnota 1 500 Kč) a prodlouženou záruku TCL (hodnota 3 990 Kč). Původní cena byla kolem 8 tisíc, pak klesla na 7. Se slevovým kódem TCLTV20 ji teď pořídíte za 5 751 Kč – 4K QLED s Dolby Vision za cenu základní Full HD televize. To není špatná nabídka. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Google TV TCL Televize Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024