MiniLED monitor s 300Hz frekvencí za 5 tisíc! Tenhle unikátní model od TCL v Česku příjemně zlevnil Hlavní stránka Zprávičky 25" TCL 25G64 je herní monitor s QD-Mini LED podsvícením, Full HD rozlišením a frekvencí 300 Hz Na Alze stojí 4 990 Kč místo původních 5 990 Kč (sleva 1 000 Kč) Za tuto cenu prakticky neexistuje jiný Mini LED monitor s podobnými parametry Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.3.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Mini LED podsvícení v herním monitoru za cenu levnějšího IPS? Přesně to nabízí TCL 25G64, který aktuálně na Alze koupíte za 4 990 Kč místo původních 5 990 Kč. Navíc k němu dostanete prodlouženou záruku TCL v hodnotě 3 990 Kč jako dárek. Pokud vás zajímá aktuální dostupnost, cenu i detailní specifikace, najdete vše přehledně v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte rychlý herní monitor s výrazně lepším obrazem, než nabízí běžné IPS panely v této cenové hladině.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete vyšší rozlišení (je to Full HD) nebo pokud jste citliví na PWM flickering – u tohoto modelu doporučujeme osobní vyzkoušení.💡 Za 4 990 Kč dostanete Mini LED, 300 Hz, 10bitové barvy a 97 % DCI-P3 – to je kombinace, kterou jinde v tomhle rozpočtu nenajdete. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je TCL 25G64 zajímavý V cenové kategorii kolem pěti tisíc korun obvykle dostanete slušný IPS panel s vyšší frekvencí, ale vizuálně nic výjimečného. TCL 25G64 přidává do rovnice QD-Mini LED podsvícení se 180 stmívacími zónami, které výrazně posouvají kontrast a kvalitu HDR obsahu. V praxi to znamená hlubší černou (i když ne na úrovni OLED), syté barvy díky QD vrstvě a slušný špičkový jas okolo 600 nitů. TCL navíc u tohoto modelu použilo svou nejnovější technologii řízení halo efektu, takže blooming – typická bolest Mini LED – je podle uživatelů při rozumném nastavení jen minimální. 300 Hz a odezva, která nezaostává Hlavní parametr pro hráče je jasný: 300 Hz při 8bitové hloubce, případně 240 Hz s plnými 10 bity. Odezva 1 ms GTG je v praxi potvrzená i nezávislými testy – uživatelé na Alze zmiňují, že ghosting je při 300 Hz minimální a při běžném hraní prakticky nepostřehnutelný. Monitor podporuje AMD FreeSync Premium a je kompatibilní s G-Sync, takže nezáleží na tom, jakou grafiku máte. Jeden z recenzentů přímo potvrzuje, že G-Sync s kartou RTX funguje bez problémů. Barevné pokrytí 97 % DCI-P3 a delta-E pod 2 jsou na monitor za necelých pět tisíc korun nadstandardní hodnoty. Více uživatelů oceňuje, že barvy vypadají dobře už z továrního nastavení a není potřeba složitá kalibrace. KOUPIT TCL 25G64 V AKCI Praktická stránka: porty, stojan, připojení Monitor nabízí HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4. Důležitá poznámka z praxe: jeden z uživatelů uvádí, že 300 Hz se mu přes HDMI kabel nepodařilo rozběhnout a musel použít přibalený DP kabel – takže pokud plánujete maximální frekvenci, počítejte s DisplayPortem. Součástí balení je ergonomický stojan s výškovým nastavením a pivotem. Co říkají uživatelé Na Alze má TCL 25G64 hodnocení 4,9 z 5 (7 hodnocení, přes 100 prodaných kusů). Reklamovanost je velmi nízká – 2,26 %. Uživatelé nejčastěji chválí kvalitu obrazu, barvy a poměr výkon/cena. Opakovaně se objevuje překvapení nad tím, jak dobře Mini LED funguje i na takto malé úhlopříčce. Ze slabších stránek se zmiňuje především blooming – při zapnutém local dimmingu se kolem světlých objektů na tmavém pozadí může objevit mírná záře. Při nastavení local dimmingu na „Standard“ nebo „Medium“ je to podle většiny recenzentů přijatelné. Dále někteří uživatelé upozorňují na PWM flickering při vypnutém local dimmingu, který nemusí sedět každému – pokud máte citlivé oči, vyplatí se monitor vyzkoušet osobně. Chybí také overdrive nastavení a servisní USB port pro aktualizaci firmwaru, což je pro někoho drobná nevýhoda. Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete vyšší rozlišení, tohle není monitor pro vás – je to Full HD, tedy 1920 × 1080. Na práci s textem nebo kreativní aplikace budete chtít víc pixelů. Stejně tak pokud hledáte OLED úrovně černé bez jakéhokoli bloomingu, Mini LED vám to nedá. A pokud plánujete monitor používat ve velmi světlé místnosti s displejem otočeným k oknu, matný povrch sice pomůže, ale odlesky mohou být podle jednoho uživatele výraznější, než byste čekali. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné monitory a příslušenství. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hráváte kompetitivní nebo akční hry a chcete monitor, který vizuálně nabídne výrazně víc než běžný IPS panel, TCL 25G64 za 4 990 Kč je v tuto chvíli velmi těžko překonatelná nabídka. QD-Mini LED, 300 Hz, 10bitové barvy, slušný HDR a k tomu prodloužená záruka v hodnotě skoro čtyři tisíce zdarma – to je kombinace parametrů, za kterou byste jinde zaplatili podstatně víc. Pokud ale potřebujete vyšší rozlišení nebo máte citlivé oči na PWM, podívejte se raději po alternativách – jen připravte vyšší rozpočet. VYUŽÍT SLEVU NA TCL 25G64 Řešíte u herního monitoru spíš rychlost, nebo kvalitu obrazu? Nebo obojí? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza monitor slevy TCL Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024