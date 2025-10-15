Tato zařízení Xiaomi, Redmi a POCO dostanou v říjnu HyperOS 3! Máte jedno z nich? Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi zahajuje globální distribuci HyperOS 3 založeného na Android 16 pro vybrané modely Update dostane v říjnu 15 telefonů včetně řady Xiaomi 15, Redmi Note 14 a POCO F7/X7 Systém slibuje o 21 % rychlejší spouštění aplikací a o 18,9 % méně propadů snímkové frekvence Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.10.2025 10:00 3 komentáře 3 Xiaomi konečně začíná distribuovat HyperOS 3 pro zařízení mimo Čínu. Nová verze systému postavená na Androidu 16 dorazí na vybrané telefony a tablety během října a listopadu 2025. Jde o jednu z nejrozsáhlejších aktualizací, které Xiaomi v posledních letech spustilo, což je vzhledem k neustálému rozšiřování portfolia logické – jenže to ještě neznamená, že dorazí rychle. Kdo dostane HyperOS 3 v říjnu Co přináší HyperOS 3: čísla jsou slibná Xiaomi Super Island a vizuální změny Kdo dostane HyperOS 3 v říjnu Seznam zařízení, která mají v říjnu obdržet aktualizaci, je poměrně obsáhlý. Zahrnuje vlajkové lodě i střední třídu – a co je důležité, týká se to i modelů Redmi Note 14. Telefony s HyperOS 3 v říjnu 2025: Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15 Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T Xiaomi MIX Flip Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 POCO F7 Ultra, POCO F7 Pro, POCO F7 POCO X7 Pro, POCO X7 Pro Iron Man Edition, POCO X7 Tablety s HyperOS 3 v říjnu 2025: Xiaomi Pad 7 Pro Xiaomi Pad 7 Xiaomi Pad Mini Pokud váš telefon v seznamu chybí, neznamená to automaticky, že update nedostane – Xiaomi plánuje další vlnu v listopadu. Co přináší HyperOS 3: čísla jsou slibná Xiaomi ve svém oznámení nešetří čísly. Zátěž CPU má klesnout o 4 %, energetická efektivita o 10 % a frekvence propadů snímků o 18,9 %. To zní hezky, ale v praxi záleží na tom, jak moc tyto hodnoty pocítíte v reálném používání. Zajímavější jsou konkrétní zlepšení v každodenním použití: aplikace se mají spouštět o 21 % rychleji, přehrávání videa má být o 10 % plynulejší a odezva na dotyk má mít o 9 % nižší latenci. Xiaomi navíc optimalizovalo více než 100 systémových animací. Pokud to bude fungovat tak, jak firma tvrdí, půjde o znatelné vylepšení. Xiaomi Super Island a vizuální změny Největší vizuální novinkou je Xiaomi Super Island, což je v podstatě Xiaomiho odpověď na Dynamic Island od Applu nebo Now Bar od Samsungu. Funguje jako centrum pro živé aktivity a notifikace a má podporovat přes 70 integrovaných služeb. To znamená, že místo klasických notifikací uvidíte kompaktní widget s probíhající aktivitou – například přehrávání hudby, navigaci nebo stopky. HyperOS 3 také přináší AI dynamické tapety s efektem hloubky, přepracované ikony a možnost upravit mřížku plochy. Nové kinematografické zamykací obrazovky slučují úpravu tapety a lock screenu do jednoho rozhraní. Fotogalerie pak získává inteligentní vyhledávání a automatické vytváření alb s domácími mazlíčky. Pokud máte telefon z oficiální české distribuce a chcete update co nejrychleji, nejlepší je pravidelně kontrolovat nastavení systému. Nebo si stáhnout ROM ručně z oficiálních zdrojů – ale to už se pohybujeme v šedé zóně, kterou běžný uživatel raději neřeší. Těšíte se na HyperOS 3? Zdroj: PiunikaWeb O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 3 komentáře Vložit komentář HyperOS POCO Redmi Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024