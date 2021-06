Vyzkoušejte: Tapety WellPaper ukáží, jak moc jste přilepení k mobilu

Znáte pojem Digital Wellbeing neboli Digitální rovnováha? Jde o snahu udržet mezi člověkem a digitálními nástroji, které používá, rozumnou rovnováhu. Několik softwarových prvků a pomocníků má v tomto oboru v sobě například přímo i Android a někteří výrobci dávají další alternativy do nadstaveb. Mezi jedny z nejefektivnější i nejefektnějších možností, jak uživatele informovat o tom, kolik času s telefonem v ruce tráví a případně k jakému účelu, jsou speciální tapety. Takové, které se mění právě na základě dat získaných z Digital Wellbeing prostředí. Různá pozadí vyvinul již dříve třeba i Google. Teď se podívejme, jak do této oblasti nově vstoupilo čínské OnePlus. Jeho tapety WellPaper poskytují zmíněnou službu velmi zajímavým způsobem.

Zmíněná dynamická pozadí jsou součástí stejnojmenné aplikace. Ta má za úkol na tapetu vtisknout šest různých barev. A to podle toho, jak je která přiřazená kategorie používání mobilu procentuálně zastoupena v celkové době. Služba využívá kategorie Social, Lifestyle and Communication, Entertainment, Gaming, Information and Business a Tools. Barvy mohou na displeji dostat podobu obdélníků, kružnic, nebo třeba i ambientního plátna.

Tapety WellPaper určitě doporučujeme vyzkoušet, i kdyby to mělo být jen ze zvědavosti. Třeba vás nakonec zaujme i možnost nabízená data k Digital Wellbeingu více sledovat. Aplikace od studia OneLab je dostupná nejen pro OnePlus mobily. Neměli byste mít problém ji nainstalovat téměř na jakýkoli telefon s Androidem 7 či novějším.

Jak moc si hlídáte čas strávený na mobilu?

Zdroj: Google Play