Google v Androidu spustil virtuální klávesnici s Braillovým písmem

Může slepý člověk používat chytrý mobilní telefon? Ano, může. Pochopitelně pro něj ale tento kus techniky představuje velkou výzvu a do cesty k alespoň základnímu používání jsou mu kladeny velké překážky. Už nyní ovšem existují rázná nastavení pro usnadnění přímo v operačních systémech a firmy se snaží lidem se zrakovými obtížemi pomáhat. Jednu velmi významnou novinku nyní představil samotný Google. Přímo v systému Android je nyní dostupná virtuální klávesnice s globálně známým a nápomocným Braillovým písmem. Nová funkce může pohodlně nahradit fyzická rozhraní, která se k počítačům či telefonů připojovala pro zadávání doteď.

Funkci lze najít ve zmíněném nastavení pro usnadnění. Virtuální klávesnice s Braillovým písmem pracuje se standardním rozložením šesti tlačítek a je také součástí Android aplikace TalkBack. To znamená, že dává zvukovou odezvu. Měla by přitom být dostupná na všech místech, do kterých se v systému zapisuje text. Nová klávesnice je dostupná ve veškerých zařízeních s Androidem 5.0 a novějším. Novinka jistě nejvíce potěší uživatele se zrakovým postižením. Běžným lidem může ale také posloužit, mohou se takto Braillovo písmo v digitální podobě snadno naučit.

Zdroj: Google