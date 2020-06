T-Mobile řeší velký výpadek. Interní problém zamrazil i aplikace

Největší český operátor T-Mobile v těchto chvílích čelí internímu výpadku systémů. Podle všeho běžně funguje mobilní síť, nicméně spousta souvisejících služeb není k dispozici. Kvůli interní závadě nefungují mnohé aplikace v čele se zákaznickým nástrojem Můj T-Mobile nebo televizním T-Mobile TV Go. Uživatele nyní nejsou schopni obsloužit zaměstnanci na infolince ani na prodejnách. Na infolinku se totiž nedá dovolat a z prodejen se bez přístupu do systémů se toho také moc vyřídit nedá. T-Mobile potvrdil výpadek na Twitteru.

“Zrovna teď naše interní systémy nefungují, jak mají. Proto vás kolegové na Zákaznickém centru a prodejnách v tuhle chvíli bohužel nemůžou obsloužit. Potíže se týkají i naší samoobsluhy Můj T-Mobile, mobilní aplikace, webových stránek i samotného volání na zákaznickou linku. Pracujeme na tom, aby to bylo co nejdříve v pořádku. Systémy by měly být zase funkční v odpoledních hodinách. Naše ostatní služby běží bez problémů. Moc se všem omlouváme za komplikace. Hned, jak budeme mít dobré zprávy, napíšeme je sem,” stojí v prohlášení operátora. Poslední věta platí i pro nás. Jakmile bude vše v pořádku a T-Mobile výpadek pomine, budeme článek aktualizovat.

Zdroj: T-Mobile Twitter