T-Mobile TV začíná u dvou kanálu se 4K přenosy. Kdo na ně má nárok?

Společnost T-Mobile přichází od 24. 5. 2021 s technologickou novinkou přenosu televizního obsahu ve 4K kvalitě. Pro přenosy s tímto ultra vysokým rozlišením si vybrala dva kanály. Jedním je Eurosport 4K, ke kterému budou míst přístup uživatelé T-Mobile TV s tarifem S a vyšším. Tedy v podstatě všichni. Na uživatele od tarifu L pak čeká stejně obrazově kvalitní zážitek s cestovatelskými pořady na Travelxp. Za novou kvalitu přitom ani v jednom případě nebudou platit nic navíc.

Pro sledování sportů a dokumentů ve 4K rozlišení údajně postačí přenosová rychlost 25 Mb/s. Pokud by však vlivem připojení většího počtu zařízení rychlost připojení krátkodobě poklesla pod 25 Mb/s, bude obraz vysílán v HD. Oba kanály spouští český poskytovatel ve spolupráci s vysílateli v pilotním (BETA) provozu. Nový 4K obsah bude dostupný na Android set-top boxech a v aplikaci T-Mobile TV GO na chytrých televizorech. Přehrávání v mobilní aplikaci nebo v prohlížeči se zatím novinka netýká. Zatím není jasné, které další kanály by se mohly stejného povýšení dočkat dál.

Zdroj: T-Mobile TV