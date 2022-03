T-Mobile začal nabízet nejnadupanější studentský tarif

Český operátor T-Mobile do své nabídky zařadil nový tarif “pro mladé”, který si nebere servítky a nabízí volání, SMS i absolutně neomezené datové přenosy v jednom. Novinka jménem “Student Neomezeně 5G” převyšuje dosavadní dva tarify právě tím, že u mobilních dat není nijak limitován objem (FUP) a ani přenosová rychlost. Díky 5G konektivitě je tak k dispozici neustále až 500 Mbit/s. Objemový strop, konkrétně 22 GB, je nastaven pouze v případě vycestování do jiné země EU.

Novinka vyjde 850 Kč měsíčně a podmínkou pro získání tohoto tarifu je věk účastníka od 6 do 26 let. Další dvě nabídky Student neomezeně (650 Kč měsíčně) a Student Plus (450 Kč měsíčně) mají rovněž neomezený počet volných minut a také SMS zpráv, ale mají každá nějak omezené datové přenosy. První jmenovaný tarif snižuje rychlost na 10 Mbit/s po prosurfovaných 15 gigabajtech a druhý má strop u osmi gigabajtů. Nový Student Neomezeně 5G zatím překonává i konkurenci.

Co říkáte na cenu tohoto studentského tarifu?

Zdroj: T-Mobile