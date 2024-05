T-Mobile nabízí extra levný tarif za 250 Kč. Co nabízí a jak jej získat?

T-Mobile nabízí levný tarif ještě levněji

Je ale pouze pro nové tarifní zákazníky

Nabídka platí do konce května 2024

Nedávno jsme se pokoušeli najít co nejlevnější tarif pro ty, kteří potřebují být spíše na příjmu. Nyní máme pro vás nabídku tarifu, který sice není vyloženě nadupaný, ale je zato hodně levný. Běžně stojí 380 Kč měsíčně, ale právě teď jej můžete získat jen za 250 Kč měsíčně.

Je zde několik omezení, která se u tak levného tarifu dají čekat. Za prvé je v tarifu pouze 150 volných minut a 150 SMS a také porce dat 1 GB není nijak přehnaná. Větší oříšek je, že tarif je určený pro nové zákazníky tarifů, tzn. musíte buď přecházet z předplacenky na tarif, přecházet od jiného operátora nebo být úplně nový zákazník. Neověřovali jsme to, ale předpokládáme, že by mohl fungovat trik s přenesením čísla jinam a hned zase zpět, ale že by to stálo za to, bychom se asi tvrdit neodvážili. Tarif lze získat pouze do 31.5.2024.

T-Mobile Start 150 Plus

Tuto nabídku má nyní v portfoliu T-Mobile pod názvem Start 150 Plus. Je to tarif pouze pro nové tarifní zákazníky a cenu T-Mobile garantuje po dobu 60 měsíců. Tarif můžete ale podle libosti měnit nebo zrušit i dříve.

T-Mobile Start 150 Plus volných jednotek cena po vyčerpání Hovory 150 min. do všech sítí 4,50 Kč / min SMS 150 1,90 Kč MMS 0 4,90 Kč Data* 1 GB 79 Kč / 1 GB

* V aplikaci Můj T-Mobile si můžete aktivovat balíček Stále online, který vám umožní po vyčerpání dat používat internet rychlostí 256 kbit/s. To samozřejmě není na sledování videa, ale na posílání zpráv apod. to stačí bohatě. Pokud budete trik s balíčkem Stále online využívat v cizině v EU, je datový limit 17 GB. Pokud by vám rychlost 256 kbit/s nestačila, lze dokoupit plnohodnotný další 1 GB za 79 Kč.

Magenta 1

Kdo máte Magentu 1, můžete si tento tarif zařadit do své skupiny. Pozor, předplacené karty a tarify s cenou pod 399 Kč nenavyšují slevu v Magentě 1, ale pokud máte ve skupině jiné služby, můžete na tomto tarifu využívat sdílená data. A to už pak může vypadat docela zajímavě.

Využijete podobný levný tarif?

Zdroj: T-Mobile