Dnešní nabídka tarifů se zaměřuje hlavně na neomezené tarify, které nejsou levné

Nejlevnější jsou předplacenky, ale ty obtěžují nutností pravidelného dobíjení

Našli jsme pro vás levný tarif a poradíme, jak ho získat

Vodafone má ve svém portfoliu zajímavou možnost pro ty, kteří nevyužívají mobilní telefon intenzivně, ale přesto chtějí udržet svoji SIM kartu aktivní bez nutnosti pravidelného dobíjení. Nabízí speciální tarif, který je dostupný pouze na vyžádání v kamenných prodejnách nebo přes infolinku. Jmenuje se Business Mini a pro někoho může být zajímavý.

Tajný levný tarif Business Mini

Tento tarif má měsíční poplatek zajímavých 48,74 Kč měsíčně a zahrnuje 20 volných minut do všech sítí. Jakmile tuto kvótu volných minut vyčerpáte, každá další minuta volání vás vyjde na 3,49 Kč. V balíčku nenajdeme žádné volné SMS, MMS ani data. Všechny tyto možnosti sice lze použít, ale výhodnost tarifu pak rychle klesá. Tarif opravdu nenajdete na webových stránkách, a když ho zkusíte vyhledat, najdete informaci, že nelze objednat. Pokud ale zavoláte na infolinku (800 77 00 77), můžete si o něho říct. V případě, že preferujete jednání s lidmi z očí do očí, je možné si tento tarif zařídit i na prodejně.

Vodafone Business Mini volných jednotek cena po vyčerpání Hovory 20 min. do všech sítí 3,49 Kč / min SMS 0 1,50 Kč MMS 0 4,51 Kč Data 0 79 Kč / 1 GB

Všechny ceny jsou včetně DPH.

Tato nabídka je vhodná pro ty, kteří telefon používají sporadicky, například mají mobil doma pouze pro příjem hovorů nebo pro základní komunikaci. Díky tomu, že tento tarif nevyžaduje pravidelné dobíjení kreditu ani utracení minimální částky za určité období, je velmi praktický pro uživatele, kteří nechtějí řešit pravidelné dobíjení, aby si udrželi aktivní služby.

Vodafone tedy přichází s řešením, které ocení zejména ti, kteří preferují jednoduchost a minimální závazky. Tento specifický levný tarif umožňuje uživatelům udržet si funkční linku s minimálními náklady a bez složitého administrativního zařizování. Přestože má v názvu slovo business, je určený pro nefiremní zákazníky.



Aktualizace: po vydání článku jsme obdrželi vyjádření tiskového mluvčího Vodafone v tomto znění:

Tento tarif nenabízíme novým zákazníkům, ale využívají ho ve specifických případech pouze stávající zákazníci. Přesto však nabízíme atraktivní tarify pro různé segmenty spotřebitelů. Získat můžete například následující:

Pro studenty/mladé lidi: Neomezený objem dat, volání i SMS už za 487 korun měsíčně.

Pro online zákazníky: 3,5 GB dat, neomezené volání jen za 327 korun měsíčně.

Pro všechny: 6 GB dat, neomezené volání a SMS do všech sítí za 433 korun měsíčně, a to při kombinaci tarifu s pevným internetem od Vodafonu.

Pozn. v této chvíli má Vodafone problém se stránkami

Poznámka: když jsme se o tarifu informovali na infolince, nezdálo se, že by s pořízením tarifu byl problém, a to přesto, že jsme sdělili, že nejsme zákazníci Vodafone. Je tedy možné, že systém to dovoluje, proto pokud máte o tento tarif zájem, můžeme doporučit jediné: prostě to zkuste.

Využijete levný tarif?

Zdroj: Vodafone