T-Mobile má v nabídce akční tarif! Stojí jen 335 korun měsíčně a má příjemný bonus

T-Mobile spouští akční rodinný tarif s 5 GB dat za 335 Kč měsíčně místo běžných 485 Kč
Po vyčerpání dat internet nezastaví, jen zpomalí na 256 kb/s pro základní aplikace
Nabídka platí pouze do 30. září 2025 pro nové aktivace a přechody od konkurence

Jakub Kárník
Publikováno: 17.9.2025 22:00

Magentový operátor vytáhl do boje o rodinné rozpočty. T-Mobile právě spustil časově omezenou akci, která sráží cenu tarifu s 5 GB dat na 335 korun měsíčně. Za běžných okolností byste za stejný balíček platili 485 korun, takže ušetříte rovnou stopadesátikorunu.

Tarif je určený primárně jako druhá nebo další SIM karta pro členy rodiny. Kromě 5 GB rychlých dat obsahuje 150 volných minut a stejný počet SMS zpráv. To sice není žádná hitparáda, ale pro děti nebo prarodiče, kteří volají přes WhatsApp a píšou na Messengeru, bohatě stačí.

Internet, který nikdy nekončí (ale hodně zpomalí)

Zajímavou funkcí tarifu je služba Pořád online. Když vyčerpáte svých 5 GB, internet se nezastaví úplně – jen brutálně zpomalí na 256 kb/s. To je rychlost, při které zapomeňte na YouTube nebo Instagram Stories, ale pořád zvládnete poslat zprávu na WhatsAppu, zkontrolovat bankovní aplikaci nebo se podívat na jízdní řád.

Je to vlastně takové bezpečnostní lanko – nikdy nezůstanete úplně offline. Pro rodiče, kteří chtějí mít jistotu, že jejich děti budou vždy dostupné, může být tahle funkce rozhodující. Služba se aktivuje zdarma v aplikaci Můj T-Mobile a platí vždy do konce zúčtovacího období.

Žádné závazky, žádné pokuty

T-Mobile se chlubí, že tarif funguje bez jakýchkoliv závazků. Můžete ho změnit každý měsíc podle aktuálních potřeb nebo klidně úplně zrušit, když vám přestane vyhovovat.

Součástí balíčku je i Bezpečný mobilní internet, který vás má chránit před podvodnými stránkami a phishingovými útoky. V době, kdy i babičky platí kartou přes telefon, není od věci mít takovou pojistku. Samozřejmostí je možnost převést si své stávající číslo – ať už přecházíte z předplacenky nebo od konkurence.

Pozor na časový limit

Háček je v tom, že akce platí pouze do 30. září 2025. Nabídka je dostupná jen pro nové aktivace, přechody z předplacených karet T-Mobile nebo příchody od konkurence. Stávající zákazníci s paušálem si tedy polepšit nemohou, což je škoda.

Pořídíte ho na oficiálním webu operátora. Aktivace s eSIM trvá skutečně jen pár minut – stáhnete aplikaci, vyplníte údaje a do čtvrt hodiny máte funkční číslo. Klasickou plastovou SIM vám doručí kurýr nebo si ji vyzvednete na prodejně.

Pokud řešíte tarif pro dalšího člena rodiny nebo hledáte cenově dostupnou variantu bez závazků, má smysl se na nabídku T-Mobile podívat.

Co říkáte na akční tarif od T-Mobile?

Zdroj: T-Mobile

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…