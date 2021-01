Současně s modelem Mi 11 pošle Xiaomi do světa i Lite verzi. Jaká bude?

Nemělo by to dlouho trvat a čínská společnost na globální trh uvede svůj nejnovější vlajkový telefon Mi 11. Model, který se už dočkal představení na domácí půdě, by měl při této příležitosti doprovodit ještě jeden další. Takzvaně “odlehčenější”. Světové představení by se mělo týkat také varianty Xiaomi Mi 11 Lite. Díky dosavadním únikům informací a dalším náznakům už přitom známe několik specifikací tohoto mobilu.

Samotné jméno nového přístroje bylo předmětem několika úniků a nakonec bylo potvrzeno i v rámci jedné z technických revizí u FCC. Z konkrétních specifikací se dá hovořit o 4150mAh baterii s podporou rychlého 33W nabíjení, systému MIUI 12, dvoupásmové WiFi a Bluetooth 5.1. Certifikace také odhalila, že bude přístroj existovat minimálně ve dvou paměťových variantách. Konkrétně 6/64 GB a 6/128 GB. Další úniky odhalují odlehčenou Mi 11 pro Indii. Pokud jde o totožný telefon, těšme se na 120Hz IPS displej, procesor Snapdragon 732G a zadní foťáky v kombinaci 64 + 8 + 5 megapixelů. Zatím nevíme, kdy světové představení Xiaomi Mi 11 a případně i jeho Lite verze nastane.

Jaké další parametry byste od Mi 11 Lite očekávali?

Zdroj: IGP