Na platformě Netflix se v posledních dnech objevil český seriál Svět pod hlavou. Jedná se o seriál z produkce České televize a hrají v něm poměrně dobří herci, jako například Ivan Trojan nebo Václav Neužil mladší. O čem tedy seriál pojednává a stojí za zkoušku? Na to si odpovíme v dnešním článku.

Svět pod hlavou Netflix

Seriál Svět pod hlavou pojednává o policistovi Filipu Marvanovi, který musí ukrást důkazní materiál z domu zločince proto, aby zachránil svého bratra před problémy. Po nějaké době jej však znenadání srazí auto a on upadá do bezvědomí. Když se ale probouzí, svět není stejný jako dříve. Je totiž rok 1982. Filip se seznamuje s celou řadou lidí a poznává třeba svého otce, který se o pár let později oběsí.

Musíme se přiznat, že nám dobré dva díly trvalo, než jsme seriálu přišli na chuť. První díl je totiž za nás jeden z nejslabších a upřímně jsme neměli příliš chuť koukat dál. Nevýrazný Neužil spolu s nepříliš dobrými hereckými výkony ostatních nás od seriálu spíše odradil. Později se v nás ale něco zlomilo a seriálu jsme dali šanci. Další díly jsou o parník lepší a jedná se o kvalitně natočenou detektivku s prvky až mysteriózního thrilleru, což není u českých seriálů zvykem. Na ČSFD má seriál slušných 78 %.

