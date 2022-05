Plán na dnešní večer: Na Netflixu vychází Stranger Things 4

Netflix seriál Stranger Things patří bez jakýchkoliv pochybností k vlajkovým lodím amerického korporátu. Tento mysteriózní dobrodružný thriller se dočkal své premiéry již v roce 2016 a způsobil doslova poprask. Prostředí, hudba, příběh i doba, ve které se Stranger Things odehrávají. To vše dává dohromady atmosféru a zážitek, který se nachází jen u smítka dnešních seriálů. Pandemie okolo koronaviru způsobila téměř tříletou pauzu, jelikož třetí série vyšla již v roce 2019. Naštěstí je ale čekání u konce. Už dnes na Netflixu vychází čtvrtá série.

Stranger Things 4 již dnes na platformě Netflix

Příběh naváže přesně tam, kde skončil. Asi tak bychom to celé uzavřeli, jelikož čtenáři, kteří neměli možnost seriál ochutnat by se připravili o celkem 27 skvělých epizod, nebo minimálně plnohodnotného zážitku z nich. Ten, kdo nemůže zapátrat v paměti by si měl pustit poslední díl ze třetí série (což uděláme i my, pro jistotu).

Stranger Things 4 | 1. část – Poslední trailer | Netflix

Čtvrtá série Stranger Things bude rozdělena na dvě části, jak to bývá u Netflix seriálů zvykem. První část dorazí na populární streamovací platformu už dnes, tedy 27. května, druhou pak můžeme očekávat 1. července. Pro ty, kteří by chtěli zhltnout zážitek za jediný den (u Stranger Things zcela pochopitelné) to není příliš dobrá zpráva. Na druhou stranu bude mít každá z epizod něco mezi 60-90 minutami, takže se nemusíte bát, že byste nedostali dostatek minutáže.

Jak se těšíte na nové Stranger Things?