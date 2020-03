Neomezená data, bohatější TV: Jak operátoři bojují se stavem nouze?

Pandemie koronavirového onemocnění a související opatření výrazně zasáhly do života všech obyvatel v ČR. S ohledem na doporučení a zákazy bude hodně lidí využívat pro komunikaci zejména internet a telefonování. Extrémně vzrostl také význam pravidelného zpravodajství. Svět mobilních telefonů nabyl na důležitosti a někteří lidé budou muset/chtít pracovat a trávit více času doma. Po svém na to zareagovali také všichni tři čeští operátoři, kteří se snaží v tomto ohledu vyjít zákazníkům v krizové situaci vstříc. Připravili pro ně několik novinek a slev, díky kterým by měli mít lidé snazší přístup k informacím a vzdáleně také ke svým přátelům a kolegů. Stav nouze způsobil například posunutí limitů pro mobilní data. Pojďme se přehledně podívat, co který operátor v aktuální situaci nabízí. Dva mají jasnou nabídku, třetí zatím bojuje s vlastními problémy…

Vodafone / UPC

Těm, co uvízli v Itálii v koronavirem ohrožených zónách, Vodafone od 11. března nebude účtovat minuty volání do České a Slovenské republiky, a to jak v rámci balíčků, tak i nad jejich rámec. S ohledem na stav nouze se nebudou účtovat ani SMS zprávy po vyčerpání balíčku nebo mobilní data. Úlevu zákazníkům Vodafonu v zahraničí bude možné poskytnout jen s roamingovými místními partnery Vodafone Italy, Italy Telecom a Italy WIND. Pokud má zákazník automaticky určeného jiného operátora, měl by si manuálně nastavit jednoho ze zmíněných partnerů Vodafonu. Od 12. března do 11. dubna budou všem zákazníkům UPC TV zpřístupněny prémiové kanály. Kompletní popis najdete v tiskové zprávě na webu.

O2

Od pondělí 16. března do konce dubna způsobil stav nouze neomezená mobilní data zdarma. Stačí si je jen aktivovat u hlasového tarifu s daty. Služba O2 TV bude na 30 dní za symbolickou 1 Kč. Operátor také nabízí notebook Lenovo s datovým balíčkem a sadou MS Office za výhodnou cenu. Při dobití dvou stovek ke kreditu od O2 připíše operátor zákazníkovi bonus. Za první dobití od 13. 3. do 11. 4. přidá bonus 100 Kč s platností 1 měsíc. Podrobnější informace má O2 také na webu.

T-Mobile

U třetího českého operátora je situace úplně jiná. Oficiálně zatím žádné bonusy nepředstavil, naopak s následky sám bojuje. Jak nedávno informovala ČTK, T-Mobile aktuálně trápí nedostatek ochranných pomůcek pro technické pracovníky, kteří zajišťují provoz sítě. Firmě například chybí respirátory a dezinfekce pro techniky, kteří spravují síť například v nemocnicích, a pro ty, kteří pracují u zákazníků v domácnostech. Uvidíme, zda s nějakou zvýhodněnou nabídkou operátor přijde v následujících dnech. Mohl by na stav nouze reagovat velmi podobným způsobem jako konkurenti – poskytnout neomezená mobilní data nebo bezplatně rozšířit nabídku kanálů ve své T-Mobile TV pro všechny. Případné nové informace do článku obratem doplníme.

