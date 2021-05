Stabilní verze systému MIUI 12.5 se pomalu začíná šířit do velkého množství telefonů od Xiaomi, ovšem tím letošní novinky nekončí. Již 25. června se totiž dočkáme systému MIUI 13, ovšem vcelku překvapivě jej některé starší telefony od Xiaomi nedostanou. A to i přesto, že výkon na to rozhodně mají. O kterých telefonech je tedy řeč?

Některé starší telefony Xiaomi nedostanou MIUI 13

Podle dostupných informací se Xiaomi rozhodlo vynechat hned několik telefonů, přičemž některé z nich byste v tomto seznamu rozhodně nečekali. Jmenovitě jde o telefony Xiaomi Mi 9, Mi MIX 3, Redmi Note 8 a Redmi 8. První jmenovaný telefon přitom disponuje čipsetem Snapdragon 855, což je i na dnešní poměry celkem výkonný čipset. I ostatní modely z toho seznamu však mají výkon více než dobrý. Mi MIX 4 v sobě ukrývá Snapdragon 845 a Redmi Note 8 Snapdragon 665.

O novinkách v systému MIUI 13 toho zatím moc nevíme. Jedno je však jisté – systém bude stále založený na Androidu 11. Sami jsme na nové funkce velice zvědaví a taky si rádi vyslechneme důvod, proč se nové MIUI do těchto telefonů nedostane.

Co na zkrácenou podporu říkáte?