3. série Netflix seriálu Star Trek: Discovery přichází. Budete koukat?

Populární Netflix seriál Star Trek: Discovery konečně dostává očekávanou 3. sérii. První díl je oficiální ke shlédnutí od 16. října. Fanoušci se tak konečně mohou začít pomalu radovat, jelikož už dle traileru vypadá třetí série opravdu dobře.

Poznámka redakce O tipech na zajímavé Netflix či HBO GO seriály vám píšeme z toho důvodu, že je stále populárnější sledovat je na telefonech a tabletech. Sami si občas pustíme nějaký ten seriál v posteli, či v autě. Napadlo nás proto, že bychom se mohli s našimi tipy dělit s vámi. Aplikace obou dvou platforem jsou k dispozici na Google Play.

Když končila druhá série, každému bylo jasné, že se budou dít ještě velké věci. Vše totiž skončilo otevřeně. A co vůbec tedy od nové série tohoto seriálu očekávat? Na začátku třetí série posádka kosmické lodě U.S.S. Discovery vypadne z červí díry do jim neznámé budoucnosti a to daleko za jejich domovem. Můžeme tak čekat drama plné nejistot a napínavých okamžiků. Opět, stejně jako v předchozích dvou sériích můžeme počítat se špičkovou audiovizuální kvalitou. Již z traileru můžeme usoudit, že různé efekty a celkové zpracování bude špičkové.

Třetí série si prozatím na ČSFD vysloužila 69 %, ovšem hodnocen byl logicky pouze první díl. Dalších 13 epizod bude vycházet vždy jednou za týden a to až do 7. ledna 2021. V našich končinách tedy bude vycházet nový díl každý pátek. V hlavních rolích opět nechybí Sonequa Martin-Green jako Commander Michael Burnham, Doug Jones jako Commander Saru, Anthony App jako Lt. Commander Paul Stamets, Mary Wiseman jako Ensign Sylvia Tilly, Wilson Cruz jako Dr. Hugh Culber, David Ajala jako Cleveland ‘Book’ Booker a Michelle Yeoh jako Phillipa Georgiou.

Co říkáte na seriál Star Trek: Discovery?