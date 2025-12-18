Stahujte: Nejlepší Xiaomi telefon dostává HyperOS 3! Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi zahájilo globální distribuci HyperOS 3 s Androidem 16 pro model Xiaomi 15 Ultra Aktualizace má velikost téměř 9 GB a distribuuje se postupně jako OTA update V Evropě dostupná verze 3.0.5.0.WOAEUXM přináší nové funkce včetně HyperIslandu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 18.12.2025 10:00 5 komentářů 5 Čínská společnost Xiaomi začala v posledních dnech masivně aktualizovat své portfolio zařízení na novou generaci systémové nadstavby HyperOS 3. Zatímco některé modely dostávají update založený stále jen na Androidu 15, majitelé vlajkové lodi Xiaomi 15 Ultra se dočkali plnohodnotného Androidu 16. Devítigigový balíček s Androidem 16 Update označený jako 3.0.5.0.WOAEUXM je určený pro evropské a britské varianty Xiaomi 15 Ultra. Jeho velikost činí 8,9 GB, což znamená, že si uživatelé budou muset najít chvilku s kvalitním Wi-Fi připojením. Distribuce probíhá postupně formou OTA aktualizace (over-the-air), takže ne všichni majitelé dostanou notifikaci ihned. Podle dostupných informací by měla být aktualizace k dispozici během několika následujících dnů. Pokud se vám neobjevila automaticky, můžete si ji zkusit vynutit manuální kontrolou v Nastavení → O telefonu → Aktualizace systému. Co přináší HyperOS 3? Nová verze nadstavby přináší především všechny globální funkce HyperOS 3, mezi něž patří Xiaomi HyperIsland – vylepšený systém dynamických notifikací a widgetů podobný iOS Dynamic Island. Dále Xiaomi slibuje vylepšené propojení napříč ekosystémem, což v praxi znamená plynulejší spolupráci mezi telefonem, tabletem, počítačem nebo chytrými hodinkami značky Xiaomi. Pod kapotou běží Android 16, což je aktuálně nejnovější verze mobilního operačního systému od Googlu. Ne všechna zařízení dostanou Android 16 Zajímavým detailem je, že Xiaomi v posledních týdnech sice masivně aktualizuje desítky svých modelů na HyperOS 3, ale ne všechny dostanou nejnovější verzi Androidu. Například Poco F5 Pro nebo řada dalších zařízení střední třídy dostává HyperOS 3 založený stále na Androidu 15. Xiaomi 15 Ultra však jako vlajková loď logicky patří mezi prioritní modely, které si zaslouží ten nejmodernější základ. Pozor na herní výkon Nе všechno je ale růžové. Nedávné zprávy naznačují, že některé updaty na HyperOS 3 negativně ovlivnily herní výkon u části zařízení. Není jasné, zda se tento problém týká i aktualizace pro Xiaomi 15 Ultra, ale hráči by měli být obezřetní. Pokud vám jde primárně o hraní náročných her, možná stojí za zvážení počkat si na zpětnou vazbu od ostatních uživatelů. Xiaomi zatím k případným problémům s výkonem nevydalo oficiální vyjádření. Obvykle ale firma podobné chyby řeší dodatečnými menšími updaty během několika týdnů. Už jste dostali aktualizaci na HyperOS 3? Zdroj: GSMArena O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 5 komentářů Vložit komentář HyperOS Xiaomi Xiaomi 15 Ultra Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024