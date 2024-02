Tip: S touto aplikací je stahování videa z YouTube hračka!

YouTube patří k nejoblíbenějším aplikacím a službám současnosti

V budoucnosti se může konkurentem stát TikTok, ten je ale trochu jinak zaměřený

Dnes si ukážeme, jak stahovat YouTube videa přímo do vašeho mobilního telefonu rychle a zdarma

Jak na stahování videa z YouTube? Tato otázka patří k oblíbeným už mnoho let. Nikdy jsem stahovat YouTube videa moc nepotřeboval, v minulosti jsem to párkrát zkusil a rozumně to fungovalo. Před pár dny se na mě ale obrátila s podobným dotazem jedna osoba z mého blízkého okolí.

Rozhodl jsem se situaci prověřit a prozkoumat aktuální stav. Jednou z možností je samozřejmě platba předplatného YouTube Premium a ačkoliv není drahé, většina lidí si jej nikdy platit nebude. Touto variantou se v článku zabývat nebudu, jakkoliv je to nejvíce elegantní (a morálně nejlepší) řešení.

Jako první jsem vyzkoušel hned několik webových aplikací, které fungují velmi jednoduše. Na stránku vložíte adresu YouTube videa (případně z původní adresy odstraníte několik znaků, takže se přímo dostanete na stránku konkrétní služby) a zvolíte, jestli chcete stáhnout kompletní video nebo pouze zvuk. Ve všech třech případech jsem ale za pár vteřin měl počítač respektive telefon plný nejrůznějších reklam a usoudil jsem, že tudy cesta rozhodně nevede.

Druhou volbou byla aplikace YouTube ReVanced, jeden z mnoha nástupnických projektů, které se více či méně přiživují na původním projektu YouTube Vanced, který už to ale má nějakou dobu za sebou. Ani tentokráte jsem ale nebyl úspěšný, možnost stahování záběrů je v aplikaci dostupná, ale nefunguje na sto procent. Na jednom telefonu se mi nakonec povedlo stahování rozchodit (paradoxně to byl Huawei P40 Pro+, který v sobě Google služby vůbec nemá), na druhém jsem neuspěl.

Jak na stahování videa z YouTube? Vítězem je NewPipe

Volbou číslo jedna se nakonec stala aplikace NewPipe. Z pohledu přehrávání YouTube snímků to není nejpropracovanější aplikace, zmíněný YouTube Revanced vám udělá lepší službu. Ale z pohledu stahování záběrů přímo do mobilního telefonu to funguje přesně tak, jak si člověk přeje. Najdete si konkrétní video, kliknete na tlačítko stáhnout a zvolíte, jestli chcete kompletní video nebo pouze zvuk. Za pár vteřin máte staženo a konkrétní záběr si můžete pustit v galerii svého telefonu. Jednoduché, funkční a bez reklam.

Jsem si vědom toho, že používání podobných aplikací na stahování videa z YouTube je lehce na hranici legálnosti, minimálně z pohledu morálky a etiky to není úplně ideální. Na stranu druhou nemá smysl se tvářit, že podobné aplikace neexistují. Bohužel ne všechny podobné stránky a aplikace fungují bezpečně a spolehlivě, NewPipe je za mě v tuto chvíli volbou číslo jedna.

Jakou aplikaci používáte na stahování videa z YouTube?

Zdroj: Vlastní