Stabilní verze MIUI 13 je připravena. Na co se tedy čeká?

Jeden z vývojářů, který se hrabal v kódech MIUI 12.5 odhalil, že je čínský gigant připraven na to vypustit ostrou verzi své nadcházející nadstavby MIUI 13. Na otázku, proč se ještě čeká existuje poměrně jednoduchá a logická odpověď. Ještě letos má totiž firma odhalit novou řadu Xiaomi 12, která má s tímto systémem debutovat.

Xiaomi se tedy chystá na velkolepé představení nejen nových telefonů, ale také svého nového systému. Dá se očekávat, že budou telefony založené na Androidu 12, na rozdíl od jiných modelů, kam má sice MIUI 13 přijít také, ale s Androidem 11.

Looks like #MIUI13 will come to the Stable channel (at least in China) at launch… Builds for the expected Xiaomi 12 series are ready. pic.twitter.com/H0pIZ3gfvZ

— Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) December 1, 2021